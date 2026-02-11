https://crimea.ria.ru/20260211/bolee-74-mln-turistov-posetili-krym-za-12-let-posle-vossoedineniya-s-rf-1153131970.html

Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ

Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ

Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T19:17

2026-02-11T19:17

2026-02-11T19:17

юрий гоцанюк

крым

россия

новости крыма

туризм в крыму

крым курортный

отдых в крыму

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, за этот период в Крыму заработали 88 новых объектов размещения на 4200 номеров, модернизированы 756 отелей и здравниц.Кроме того, за 12 лет в российском Крыму построили и отремонтировали более 6000 километров дорог, построили и обновили свыше 2000 километров сетей водоснабжения.Гоцанюк добавил, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" других федеральных и региональных программ за 12 лет построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 6000 объектов. Также введены в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья, полностью решен вопрос обеспечения мест в детских садах, созданы более 10 тысяч новых мест в школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, россия, новости крыма, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"