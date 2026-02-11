https://crimea.ria.ru/20260211/bolee-74-mln-turistov-posetili-krym-za-12-let-posle-vossoedineniya-s-rf-1153131970.html
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"За 12 лет республику посетили свыше 74 миллионов туристов", – сказал Гоцанюк.
По его словам, за этот период в Крыму заработали 88 новых объектов размещения на 4200 номеров, модернизированы 756 отелей и здравниц.
Кроме того, за 12 лет в российском Крыму построили и отремонтировали более 6000 километров дорог, построили и обновили свыше 2000 километров сетей водоснабжения.
Гоцанюк добавил, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" других федеральных и региональных программ за 12 лет построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 6000 объектов. Также введены в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья, полностью решен вопрос обеспечения мест в детских садах, созданы более 10 тысяч новых мест в школах.
