Рейтинг@Mail.ru
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/bolee-74-mln-turistov-posetili-krym-za-12-let-posle-vossoedineniya-s-rf-1153131970.html
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T19:17
2026-02-11T19:17
юрий гоцанюк
крым
россия
новости крыма
туризм в крыму
крым курортный
отдых в крыму
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, за этот период в Крыму заработали 88 новых объектов размещения на 4200 номеров, модернизированы 756 отелей и здравниц.Кроме того, за 12 лет в российском Крыму построили и отремонтировали более 6000 километров дорог, построили и обновили свыше 2000 километров сетей водоснабжения.Гоцанюк добавил, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" других федеральных и региональных программ за 12 лет построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 6000 объектов. Также введены в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья, полностью решен вопрос обеспечения мест в детских садах, созданы более 10 тысяч новых мест в школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_fe97180c19f5ec176cdbcfd546b6ded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, крым, россия, новости крыма, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ

Крым принял более 74 миллионов туристов за 12 лет в составе России – власти

19:17 11.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крым за 12 лет после воссоединения с Россией принял более 74 миллионов туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"За 12 лет республику посетили свыше 74 миллионов туристов", – сказал Гоцанюк.
По его словам, за этот период в Крыму заработали 88 новых объектов размещения на 4200 номеров, модернизированы 756 отелей и здравниц.
Кроме того, за 12 лет в российском Крыму построили и отремонтировали более 6000 километров дорог, построили и обновили свыше 2000 километров сетей водоснабжения.
Гоцанюк добавил, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" других федеральных и региональных программ за 12 лет построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 6000 объектов. Также введены в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья, полностью решен вопрос обеспечения мест в детских садах, созданы более 10 тысяч новых мест в школах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Юрий ГоцанюкКрымРоссияНовости КрымаТуризм в КрымуКрым курортныйОтдых в КрымуГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
19:17Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
19:07Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники
18:52Воздушную тревогу объявили в Севастополе
18:47ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
18:38Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста
18:31В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов
18:16ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
18:07В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
17:56Новые регионы получат 2 млрд на страхование новостроек
17:35В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
17:17Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
17:05В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
16:52Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
16:36Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
16:22Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
16:16Авария на сетях частично обесточила Алушту
16:07Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
15:57Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
15:50Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
Лента новостейМолния