https://crimea.ria.ru/20260211/bezdomnaya-sobaka-v-evpatorii-ukusila-rebenka-vozle-ego-doma-1153127892.html
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
В Евпатории ребенка, который находился возле своего дома, укусила безнадзорная собака – городская прокуратура добивается компенсации для ребенка. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T16:36
2026-02-11T16:36
2026-02-11T16:43
новости крыма
евпатория
прокуратура республики крым
происшествия
бездомные собаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111100/18/1111001871_0:417:2898:2047_1920x0_80_0_0_85456238b27d9168d2e5639687ccb6eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории ребенка, который находился возле своего дома, укусила безнадзорная собака – городская прокуратура добивается компенсации для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации компенсации причиненного морального вреда.В Первомайском районе Крыма прокуратура добивается возмещения ущерба в размере 20 тысяч ребенку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собакиВ Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаКрым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111100/18/1111001871_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_d7342067a2dbd9930a8d29361a888a16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, бездомные собаки
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
В Крыму прокуратура добивается компенсации за нападение собаки на ребенка
16:36 11.02.2026 (обновлено: 16:43 11.02.2026)