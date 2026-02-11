Рейтинг@Mail.ru
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома - РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260211/bezdomnaya-sobaka-v-evpatorii-ukusila-rebenka-vozle-ego-doma-1153127892.html
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
В Евпатории ребенка, который находился возле своего дома, укусила безнадзорная собака – городская прокуратура добивается компенсации для ребенка. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории ребенка, который находился возле своего дома, укусила безнадзорная собака – городская прокуратура добивается компенсации для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации компенсации причиненного морального вреда.В Первомайском районе Крыма прокуратура добивается возмещения ущерба в размере 20 тысяч ребенку.
евпатория
Новости
новости крыма, евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, бездомные собаки
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома

В Крыму прокуратура добивается компенсации за нападение собаки на ребенка

16:36 11.02.2026 (обновлено: 16:43 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории ребенка, который находился возле своего дома, укусила безнадзорная собака – городская прокуратура добивается компенсации для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате произошедшего ребенок испытал физические и нравственные страдания, вызванные болью от укуса. Восстановление прав ребенка контролируется прокуратурой", – говорится в сообщении.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации компенсации причиненного морального вреда.
В Первомайском районе Крыма прокуратура добивается возмещения ущерба в размере 20 тысяч ребенку.
Новости КрымаЕвпаторияПрокуратура Республики КрымПроисшествияБездомные собаки
 
Лента новостейМолния