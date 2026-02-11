Рейтинг@Mail.ru
Авария на сетях частично обесточила Алушту - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/avariya-na-setyakh-chastichno-obestochila-alushtu-1153126920.html
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Авария на сетях частично обесточила Алушту - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Более трех десятков улиц и переулков Алушты остались без света в среду днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T16:16
2026-02-11T16:21
алушта
новости крыма
электросети крыма
электроэнергия
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Более трех десятков улиц и переулков Алушты остались без света в среду днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Также без света переулки Спортивный, Базарный, Колядина, Крапивного, Гвардейский, Пограничный, Урицкого, Овражный, тупик Генуэзский и прилегающие к ним улицы и переулки, проинформировали в "Крымэнерго".И уточнили, что Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, новости крыма, электросети крыма, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Авария на сетях частично обесточила Алушту

Более трех десятков улиц Алушты остались без света из-за аварии на сетях

16:16 11.02.2026 (обновлено: 16:21 11.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Более трех десятков улиц и переулков Алушты остались без света в среду днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Платановая, Ленина, Пограничная, К. Маркса, Багликова, Партизанская, Гвардейская, 15 апреля, Симферопольская, Пионерская, Свердлова, В. Хромых, Береговая, Кипарисная, Пуцатова, Таврическая, Горького, Пограничная, Снежковой, Энгельса, Урицкого, Люксембург, Береговая, Красноармейская, Володарского, Краснофлотская, Верхняя", – перечислили на предприятии.
Также без света переулки Спортивный, Базарный, Колядина, Крапивного, Гвардейский, Пограничный, Урицкого, Овражный, тупик Генуэзский и прилегающие к ним улицы и переулки, проинформировали в "Крымэнерго".
И уточнили, что Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
 
АлуштаНовости КрымаЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
17:17Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
17:05В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
16:52Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
16:36Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
16:22Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
16:16Авария на сетях частично обесточила Алушту
16:07Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
15:57Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
15:50Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
15:44Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
Лента новостейМолния