Авария на сетях частично обесточила Алушту
Авария на сетях частично обесточила Алушту - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Более трех десятков улиц и переулков Алушты остались без света в среду днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T16:16
2026-02-11T16:16
2026-02-11T16:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Более трех десятков улиц и переулков Алушты остались без света в среду днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Также без света переулки Спортивный, Базарный, Колядина, Крапивного, Гвардейский, Пограничный, Урицкого, Овражный, тупик Генуэзский и прилегающие к ним улицы и переулки, проинформировали в "Крымэнерго".И уточнили, что Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Более трех десятков улиц Алушты остались без света из-за аварии на сетях
16:16 11.02.2026 (обновлено: 16:21 11.02.2026)