Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету

Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету

Самый крупный за последний год астероид километрового диаметра пролетит 14 февраля на безопасном расстоянии от Земли. Еще два небесных тела пролетят мимо... РИА Новости Крым, 11.02.2026

11.02.2026

2026-02-11T19:51

2026-02-11T21:19

институт космических исследований

астрономия

космос

новости

земля

происшествия

астероид

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Самый крупный за последний год астероид километрового диаметра пролетит 14 февраля на безопасном расстоянии от Земли. Еще два небесных тела пролетят мимо планеты в апреле и октябре. О том, что представляет наибольшую опасность для Земли в текущем году, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллионов километров вокруг планеты, попадание в которую автоматически зачисляет тело в потенциально опасные. При этом реальной угрозы для Земли астероид не представляет и выделяется исключительно размерами. Вероятность столкновения тела с планетой считается равной нулю, объяснили в Лаборатории.Ближайший крупный объект, который, согласно оценкам Европейского космического агентства, имеет ненулевую вероятность падения на Землю, – это астероид также с размером около 1 километра, для которого по результатам моделирования существует примерно 1 шанс на 150 миллионов упасть на Землю 30 апреля этого года, рассказали ученые.Наибольшую опасность для Земли в текущем году, как и всегда, будут представлять случайные объекты, прилетающие с дальних рубежей Солнечной системы и открываемые впервые. Примером такого объекта может быть 3I/ATLAS – тело размером более 1 километра, которое было обнаружено всего за пять месяцев до его максимального сближения с Землей. Это показывает, как неожиданно могут появляться объекты даже такого большого размера и как мало времени в этом случае остается у планеты для реагирования на угрозу столкновения, если она вдруг окажется реальной, предостерегают ученые.Крупнейшие падавшие на Землю метеориты, приводившие к массовому вымиранию видов и сменам геологических эпох, как считается, имели размеры 10-20 километров. Для сравнения, размер Челябинского метеорита составлял около 20 метров, а размер болида, наблюдавшегося к северу от Москвы 27 октября прошлого года, около 1 метра, рассказали в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

