14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны России."Одиннадцатого февраля текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:46 11.02.2026 (обновлено: 20:48 11.02.2026)