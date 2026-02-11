https://crimea.ria.ru/20260211/14-dronov-sbity-nad-chernym-morem-i-dvumya-regionami-rossii-1153135752.html

14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России

14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 11.02.2026

14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России

Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны России."Одиннадцатого февраля текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

