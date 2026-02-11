Рейтинг@Mail.ru
14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260211/14-dronov-sbity-nad-chernym-morem-i-dvumya-regionami-rossii-1153135752.html
14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России
14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 11.02.2026
14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России
Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T20:46
2026-02-11T20:48
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости сво
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны России."Одиннадцатого февраля текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
черное море
РИА Новости Крым
Новости
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, черное море
14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России

14 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России - Минобороны

20:46 11.02.2026 (обновлено: 20:48 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны России.
"Одиннадцатого февраля текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Работа ПВО
20:05
В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОНовости СВОЧерное море
 
Лента новостейМолния