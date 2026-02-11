Рейтинг@Mail.ru
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/108-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1153108998.html
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 11.02.2026
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
Новая атака на Крым отражено в ночь на среду силами противовоздушной обороны. Над полуостров, Черным и Азовским морями сбили девять украинских беспилотников,... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T07:23
2026-02-11T07:37
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
происшествия
крым
черное море
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым отражено в ночь на среду силами противовоздушной обороны. Над полуостров, Черным и Азовским морями сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Массированный удар был отражен в Волгоградской области - там ПВО сбила 49 БПЛА, еще 29 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, семь– над Саратовской, три – над Астраханской, по два – над Брянской областью, Татарстаном и Республикой Калмыкия, по одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей и Республикой Северная Осетия. Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе украинских дронов зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада Ягодка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
волгоградская область
ростовская область
саратовская область
астраханская область
брянская область
татарстан
калмыкия
белгородская область
воронежская область
курская область
тульская область
северная осетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, крым, черное море, азовское море, пво, волгоградская область, ростовская область, саратовская область, астраханская область, брянская область, татарстан, калмыкия, белгородская область, воронежская область, курская область, тульская область, северная осетия, новости, новости сво, срочные новости крыма
108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь

Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожили 108 беспилотников

07:23 11.02.2026 (обновлено: 07:37 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым отражено в ночь на среду силами противовоздушной обороны. Над полуостров, Черным и Азовским морями сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 10 февраля до 7.00 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе семь – над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Массированный удар был отражен в Волгоградской области - там ПВО сбила 49 БПЛА, еще 29 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, семь– над Саратовской, три – над Астраханской, по два – над Брянской областью, Татарстаном и Республикой Калмыкия, по одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей и Республикой Северная Осетия.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе украинских дронов зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада Ягодка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПроисшествияКрымЧерное мореАзовское мореПВОВолгоградская областьРостовская областьСаратовская областьАстраханская областьБрянская областьТатарстанКалмыкияБелгородская областьВоронежская областьКурская областьТульская областьСеверная ОсетияНовостиНовости СВОСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:29БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
06:10Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:25Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
23:20Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
23:07В Севастополе загорелся жилой дом
22:51В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:37Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
22:21"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
22:03На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
21:47Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Лента новостейМолния