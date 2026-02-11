https://crimea.ria.ru/20260211/108-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1153108998.html

108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь

2026-02-11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым отражено в ночь на среду силами противовоздушной обороны. Над полуостров, Черным и Азовским морями сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Массированный удар был отражен в Волгоградской области - там ПВО сбила 49 БПЛА, еще 29 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, семь– над Саратовской, три – над Астраханской, по два – над Брянской областью, Татарстаном и Республикой Калмыкия, по одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей и Республикой Северная Осетия. Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе украинских дронов зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада Ягодка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

