10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде

Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал CBC News.В материале уточняется, что шесть погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих обнаружили в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны.Еще 25 человек получили ранения, пишет РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются, сказано в публикации.По информации телеканала, стрельба в этой маленькой сельской школе стала второй самой смертоносной трагедией в истории страны после резни, в которой погибли 14 человек в Монреале 6 декабря 1989 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал CBC News.
"Девять человек погибли в массовой стрельбе в сельском сообществе Тамблер-Ридж, Британская Колумбия", – сказано в сообщении.
В материале уточняется, что шесть погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих обнаружили в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны.
Еще 25 человек получили ранения, пишет РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются, сказано в публикации.
"Офицеры считают, что идентифицировали стрелка, но заявили, что им будет "трудно" когда-либо определить мотив одной из самых смертоносных школьных стрельбы в истории Канады", – добавили в сообщении CBC News.
По информации телеканала, стрельба в этой маленькой сельской школе стала второй самой смертоносной трагедией в истории страны после резни, в которой погибли 14 человек в Монреале 6 декабря 1989 года.
