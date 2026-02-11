https://crimea.ria.ru/20260211/10-chelovek-pogibli-i-25-raneny-pri-strelbe-v-shkole-v-kanade-1153109352.html

10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде

Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T07:49

происшествия

канада

стрельба

новости

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал CBC News.В материале уточняется, что шесть погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих обнаружили в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны.Еще 25 человек получили ранения, пишет РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются, сказано в публикации.По информации телеканала, стрельба в этой маленькой сельской школе стала второй самой смертоносной трагедией в истории страны после резни, в которой погибли 14 человек в Монреале 6 декабря 1989 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратурыНападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людейВорвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу

канада

2026

Новости

происшествия, канада, стрельба, новости, в мире