Рейтинг@Mail.ru
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/10-chelovek-pogibli-i-25-raneny-pri-strelbe-v-shkole-v-kanade-1153109352.html
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде - РИА Новости Крым, 11.02.2026
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T07:49
2026-02-11T07:49
происшествия
канада
стрельба
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/45/1114184528_0:123:765:553_1920x0_80_0_0_b4fe338dc44593d124048810feceacd0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал CBC News.В материале уточняется, что шесть погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих обнаружили в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны.Еще 25 человек получили ранения, пишет РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются, сказано в публикации.По информации телеканала, стрельба в этой маленькой сельской школе стала второй самой смертоносной трагедией в истории страны после резни, в которой погибли 14 человек в Монреале 6 декабря 1989 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратурыНападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людейВорвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
канада
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/45/1114184528_1:0:765:573_1920x0_80_0_0_2415be0cf2893abc5a35c5ba82287384.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, канада, стрельба, новости, в мире
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде

В Канаде во время стрельбы в сельской школе погибли 10 человек и ранены 25 - СМИ

07:49 11.02.2026
 
© Flickr / Halton Region EMSСкорая помощь в Канаде. Архивное фото
Скорая помощь в Канаде. Архивное фото
© Flickr / Halton Region EMS
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Десять человек погибли в Канаде после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются. Об этом сообщает телеканал CBC News.
"Девять человек погибли в массовой стрельбе в сельском сообществе Тамблер-Ридж, Британская Колумбия", – сказано в сообщении.
В материале уточняется, что шесть погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих обнаружили в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны.
Еще 25 человек получили ранения, пишет РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются, сказано в публикации.
"Офицеры считают, что идентифицировали стрелка, но заявили, что им будет "трудно" когда-либо определить мотив одной из самых смертоносных школьных стрельбы в истории Канады", – добавили в сообщении CBC News.
По информации телеканала, стрельба в этой маленькой сельской школе стала второй самой смертоносной трагедией в истории страны после резни, в которой погибли 14 человек в Монреале 6 декабря 1989 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры
Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
 
ПроисшествияКанадаСтрельбаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:29БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
06:10Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:25Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
23:20Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
23:07В Севастополе загорелся жилой дом
22:51В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:37Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
22:21"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
22:03На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
21:47Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Лента новостейМолния