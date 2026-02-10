https://crimea.ria.ru/20260210/zvuki-vzryvov-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1153084241.html
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит
2026-02-10T10:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, а также мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.Также во вторник в Новороссийске пройдут учения военных в акватории морского порта, движение морского транспорта временно запретят.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неоднократные взрывы: что происходит в СевастополеБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
