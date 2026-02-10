Рейтинг@Mail.ru
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/zvuki-vzryvov-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1153084241.html
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит
В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137945974_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a88b92be8d0374cd693d4b3558ac5226.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, а также мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.Также во вторник в Новороссийске пройдут учения военных в акватории морского порта, движение морского транспорта временно запретят.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
крым, новости крыма, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя
Звуки взрывов в Севастополе - что происходит

Развожаев: звуки взрывов в Севастополе 10 февраля связаны с длительными учениями флота

10:32 10.02.2026
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – сказано в сообщении губернатора в Telegram.
Маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, а также мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.

"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор Севастополя.

Также во вторник в Новороссийске пройдут учения военных в акватории морского порта, движение морского транспорта временно запретят.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
 
