Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
69-летняя жительница города Токмак Запорожской области проведет 15 лет в колонии за 24 перевода в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
2026-02-10T16:07
2026-02-10T16:07
2026-02-10T16:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница города Токмак Запорожской области проведет 15 лет в колонии за 24 перевода в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным прокуратуры, женщина с января по ноябрь 2024 года совершила 24 перевода на сумму более 63 тысяч рублей на банковские счета в пользу вооруженных сил Украины. Женщина признана виновной в совершении государственной измены.Кроме того, у фигурантки конфисковали мобильный телефон и 63 тысячи рублей в доход государства. Гособвинение поддержано прокуратурой Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации КиевуКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
Прокуратура Крыма поддержала обвинение против жительницы Токмака за 63 тысячи в пользу ВСУ
16:07 10.02.2026