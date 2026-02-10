Рейтинг@Mail.ru
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/zhitelnitsa-tokmaka-poluchila-15-let-za-24-perevoda-v-polzu-vsu-1153096861.html
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
69-летняя жительница города Токмак Запорожской области проведет 15 лет в колонии за 24 перевода в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T16:07
2026-02-10T16:36
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
запорожская область
новости
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница города Токмак Запорожской области проведет 15 лет в колонии за 24 перевода в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным прокуратуры, женщина с января по ноябрь 2024 года совершила 24 перевода на сумму более 63 тысяч рублей на банковские счета в пользу вооруженных сил Украины. Женщина признана виновной в совершении государственной измены.Кроме того, у фигурантки конфисковали мобильный телефон и 63 тысячи рублей в доход государства. Гособвинение поддержано прокуратурой Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации КиевуКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, запорожская область, новости, суд
Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ

Прокуратура Крыма поддержала обвинение против жительницы Токмака за 63 тысячи в пользу ВСУ

16:07 10.02.2026 (обновлено: 16:36 10.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница города Токмак Запорожской области проведет 15 лет в колонии за 24 перевода в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным прокуратуры, женщина с января по ноябрь 2024 года совершила 24 перевода на сумму более 63 тысяч рублей на банковские счета в пользу вооруженных сил Украины. Женщина признана виновной в совершении государственной измены.
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год", – сказано в сообщении.
Кроме того, у фигурантки конфисковали мобильный телефон и 63 тысячи рублей в доход государства. Гособвинение поддержано прокуратурой Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
 
Новости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияЗапорожская областьНовостиСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
16:07Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
15:55ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
15:45На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
15:40РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
15:31Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму
15:10В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
15:01В Севастополе закрыли рейд
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
Лента новостейМолния