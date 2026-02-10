Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
Землетрясения на Кубани и ограничения в работе мессенджера Telegram – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На Кубани зафиксирован ряд землетрясений. В отношении Telegram и ряда других мессенджеров в России введены ограничения. Подразделения российской армии освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. В России изменятся тарифы за воду для квартир без счетчиков. С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы.
Землетрясения на Кубани
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов.
Спустя несколько часов был зафиксирован афтершок. Кроме того, утром во вторник толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в 28 километра от Крымска, на глубине 10 километров. Как сообщили ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Ограничения в работе Telegram
Россияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
Успехи Армии России
Подразделения российской армии за сутки еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери противника превысили 1200 боевиков.
Тариф на воду
С начала года в России при оплате за холодную воду для квартир без счетчиков повышающий коэффициент вырос с полутора до трех. Цель нововведения – борьба с серыми схемами и занижением реального потребления ресурса. Как рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик, исходя из данного повышающего коэффициента произошли изменения в порядок начислений. Теперь, если куб воды по прибору учета стоит условно чуть меньше 50 рублей за 1 метр кубический, то с применением данного коэффициента это будет порядка 150 рублей за 1 куб.
Жалобы на кино
С 1 марта Министерство культуры России станет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки потребуется составить в произвольной форме жалобу на ту или иную ленту, следует из опубликованного приказа. Для оценки содержания картин Минкульт сформирует специальный экспертный совет. В случае возникновения необходимости, ведомство будет запрашивать позиции научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества.