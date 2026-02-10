Рейтинг@Mail.ru
Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
На Кубани зафиксирован ряд землетрясений. В отношении Telegram и ряда других мессенджеров в России введены ограничения. Подразделения российской армии... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На Кубани зафиксирован ряд землетрясений. В отношении Telegram и ряда других мессенджеров в России введены ограничения. Подразделения российской армии освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. В России изменятся тарифы за воду для квартир без счетчиков. С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Землетрясения на Кубани

В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов.
Спустя несколько часов был зафиксирован афтершок. Кроме того, утром во вторник толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в 28 километра от Крымска, на глубине 10 километров. Как сообщили ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
