Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На Кубани зафиксирован ряд землетрясений. В отношении Telegram и ряда других мессенджеров в России введены ограничения. Подразделения российской армии освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. В России изменятся тарифы за воду для квартир без счетчиков. С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясения на КубаниВ ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов.Спустя несколько часов был зафиксирован афтершок. Кроме того, утром во вторник толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в 28 километра от Крымска, на глубине 10 километров. Как сообщили ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.Ограничения в работе TelegramРоссияне массово сообщают о плохой работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Успехи Армии РоссииПодразделения российской армии за сутки еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери противника превысили 1200 боевиков.Тариф на водуС начала года в России при оплате за холодную воду для квартир без счетчиков повышающий коэффициент вырос с полутора до трех. Цель нововведения – борьба с серыми схемами и занижением реального потребления ресурса. Как рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик, исходя из данного повышающего коэффициента произошли изменения в порядок начислений. Теперь, если куб воды по прибору учета стоит условно чуть меньше 50 рублей за 1 метр кубический, то с применением данного коэффициента это будет порядка 150 рублей за 1 куб.Жалобы на киноС 1 марта Министерство культуры России станет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки потребуется составить в произвольной форме жалобу на ту или иную ленту, следует из опубликованного приказа. Для оценки содержания картин Минкульт сформирует специальный экспертный совет. В случае возникновения необходимости, ведомство будет запрашивать позиции научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

