https://crimea.ria.ru/20260210/zemletryasenie-v-novorossiyske-vse-obekty-rabotayut-v-shtatnom-rezhime-1153080835.html

Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме

Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме

После землетрясения в Краснодарском крае все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Анапы. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T08:34

2026-02-10T08:34

2026-02-10T08:39

новороссийск

землетрясение

анапа

краснодарский край

новости

происшествия

сейсмология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Анапы.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло ночью во вторник. Подземные толчки зафиксировали в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км к северо-востоку от Анапы. Очаг залегал на глубине десяти километров.В администрации Анапы отметили, что в городе также почувствовали подземные толчки. При этом, по информации Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 км от Анапы, магнитуда в районе эпицентра составила 4.7. 2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Вечером того же дня неподалеку от Щелкино зафиксировал афтершок магнитудой 2.1.По словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяЗемлетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области

новороссийск

анапа

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, землетрясение, анапа, краснодарский край, новости, происшествия, сейсмология