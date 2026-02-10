Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/zemletryasenie-v-novorossiyske-vse-obekty-rabotayut-v-shtatnom-rezhime-1153080835.html
Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме
Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме
После землетрясения в Краснодарском крае все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Анапы. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T08:34
2026-02-10T08:39
новороссийск
землетрясение
анапа
краснодарский край
новости
происшествия
сейсмология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Анапы.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло ночью во вторник. Подземные толчки зафиксировали в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км к северо-востоку от Анапы. Очаг залегал на глубине десяти километров.В администрации Анапы отметили, что в городе также почувствовали подземные толчки. При этом, по информации Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 км от Анапы, магнитуда в районе эпицентра составила 4.7. 2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Вечером того же дня неподалеку от Щелкино зафиксировал афтершок магнитудой 2.1.По словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяЗемлетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
новороссийск
анапа
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, землетрясение, анапа, краснодарский край, новости, происшествия, сейсмология
Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме

Землетрясение в Новороссийске - все объекты работают в штатном режиме

08:34 10.02.2026 (обновлено: 08:39 10.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии Анапы.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло ночью во вторник. Подземные толчки зафиксировали в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км к северо-востоку от Анапы. Очаг залегал на глубине десяти километров.
В администрации Анапы отметили, что в городе также почувствовали подземные толчки.
"Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано, все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
При этом, по информации Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 км от Анапы, магнитуда в районе эпицентра составила 4.7.
2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Вечером того же дня неподалеку от Щелкино зафиксировал афтершок магнитудой 2.1.
По словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
 
НовороссийскЗемлетрясениеАнапаКраснодарский крайНовостиПроисшествияСейсмология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
11:42Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
11:25В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
11:09Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
11:00Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
10:32Звуки взрывов в Севастополе - что происходит
10:12В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок
09:512,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ
09:42На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека
09:37Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФ
09:32Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент
09:26С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы
09:15Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему
09:04Часть Симферополя обесточена
08:572026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
08:46Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак
08:34Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме
08:27В Новороссийске запретят движение морского транспорта
08:18Умер известный адвокат Генрих Падва
08:11День памяти Пушкина – инфографика
Лента новостейМолния