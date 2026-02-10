Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент
Землетрясение в Новороссийске магнитудой 4.8 произошло в ночь на вторник, на данный момент разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Новороссийске магнитудой 4.8 произошло в ночь на вторник, на данный момент разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщают местные власти.Землетрясение зафиксировано в 02.21 мск. По информации главы города Андрея Кравченко, подземные толчки произошли на расстоянии около 30 км от города.По данным мэрии, разрушений и пострадавших в Новороссийске нет.Землетрясение ощутили и в Анапе. По информации Анапской сейсмической станции, эпицентр находился в 33 км от Анапы. В этом курортном городе также никаких повреждений нет.2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Новости
новороссийск, новости, землетрясение, краснодарский край, анапа, происшествия, андрей кравченко
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент

Землетрясение в Новороссийске имело магнитуду 4,8 - пострадавших и разрушений нет

09:32 10.02.2026 (обновлено: 10:14 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Новороссийске магнитудой 4.8 произошло в ночь на вторник, на данный момент разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщают местные власти.
Землетрясение зафиксировано в 02.21 мск. По информации главы города Андрея Кравченко, подземные толчки произошли на расстоянии около 30 км от города.

"Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли", - проинформировал он.

По данным мэрии, разрушений и пострадавших в Новороссийске нет.
Землетрясение ощутили и в Анапе. По информации Анапской сейсмической станции, эпицентр находился в 33 км от Анапы. В этом курортном городе также никаких повреждений нет.
"Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано, все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - отмечается в соцсетях мэрии.
2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
