Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент

Землетрясение в Новороссийске магнитудой 4.8 произошло в ночь на вторник, на данный момент разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Новороссийске магнитудой 4.8 произошло в ночь на вторник, на данный момент разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщают местные власти.Землетрясение зафиксировано в 02.21 мск. По информации главы города Андрея Кравченко, подземные толчки произошли на расстоянии около 30 км от города.По данным мэрии, разрушений и пострадавших в Новороссийске нет.Землетрясение ощутили и в Анапе. По информации Анапской сейсмической станции, эпицентр находился в 33 км от Анапы. В этом курортном городе также никаких повреждений нет.2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режимеСильное землетрясение произошло в Турции – что известноМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения

