Землетрясение произошло в Крымском районе
Землетрясение произошло в Крымском районе Краснодарского края
16:36 10.02.2026 (обновлено: 16:43 10.02.2026)
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Куани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
"По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки произошли 10 февраля в 7:45. Сейсмособытие магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера зафиксировано в Адагумском сельском поселении", – сказано в сообщении.
По данным оперштаба, подземный толчок зафиксирован в 28 километра от Крымска, на глубине 10 км.
"В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточняют, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – подчеркнулив в ведомстве.
По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
Читайте также на РИА Новости Крым: