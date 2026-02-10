Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло в Крымском районе
Землетрясение произошло в Крымском районе
Землетрясение произошло в Крымском районе - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение произошло в Крымском районе
В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 10.02.2026
краснодарский край
новости
природа
стихия
землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Куани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По данным оперштаба, подземный толчок зафиксирован в 28 километра от Крымска, на глубине 10 км.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
краснодарский край, новости, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение произошло в Крымском районе

Землетрясение произошло в Крымском районе Краснодарского края

16:36 10.02.2026 (обновлено: 16:43 10.02.2026)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Куани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
"По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки произошли 10 февраля в 7:45. Сейсмособытие магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера зафиксировано в Адагумском сельском поселении", – сказано в сообщении.
По данным оперштаба, подземный толчок зафиксирован в 28 километра от Крымска, на глубине 10 км.

"В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточняют, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – подчеркнулив в ведомстве.

По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
