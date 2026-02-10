https://crimea.ria.ru/20260210/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymskom-rayone-1153097450.html

Землетрясение произошло в Крымском районе

Землетрясение произошло в Крымском районе - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Землетрясение произошло в Крымском районе

В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крымском районе Краснодарского края во вторник утром произошло землетрясение магнитудой 3,4, информирует оперативный штаб региона.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Куани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По данным оперштаба, подземный толчок зафиксирован в 28 километра от Крымска, на глубине 10 км.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

