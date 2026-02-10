https://crimea.ria.ru/20260210/zemletryasenie-na-kubani---intensivnost-v-epitsentre-sostavila-6-ballov-1153086103.html

Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов

Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов

Интенсивность ночного землетрясения в Краснодарском крае в эпицентре составила 6 баллов. Его ощутили жители пяти городов и еще ряда населенных пунктов Кубни,... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T12:00

2026-02-10T12:00

2026-02-10T12:09

краснодарский край

новости

землетрясение

сейсмология

ран

новороссийск

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153083683_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_2cf7a47e750ebd467d06d2027da4b9b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Интенсивность ночного землетрясения в Краснодарском крае в эпицентре составила 6 баллов. Его ощутили жители пяти городов и еще ряда населенных пунктов Кубни, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

новороссийск

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, землетрясение, сейсмология, ран, новороссийск, анапа