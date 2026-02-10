Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
Интенсивность ночного землетрясения в Краснодарском крае в эпицентре составила 6 баллов. Его ощутили жители пяти городов и еще ряда населенных пунктов Кубни,... РИА Новости Крым, 10.02.2026
краснодарский край
новости
землетрясение
сейсмология
ран
новороссийск
анапа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Интенсивность ночного землетрясения в Краснодарском крае в эпицентре составила 6 баллов. Его ощутили жители пяти городов и еще ряда населенных пунктов Кубни, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов

Интенсивность землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов - РАН

12:00 10.02.2026 (обновлено: 12:09 10.02.2026)
 
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"Землетрясение в районе Новороссийска
Землетрясение в районе Новороссийска
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Интенсивность ночного землетрясения в Краснодарском крае в эпицентре составила 6 баллов. Его ощутили жители пяти городов и еще ряда населенных пунктов Кубни, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
"Землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Супсехе, Сукко, Крымске и других ближайших населенных пунктах. По предварительным данным, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов", - говорится в сообщении.
По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
