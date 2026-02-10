Рейтинг@Mail.ru
Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему
Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему
Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег. Теперь они под видом сотрудников банка звонят своим потенциальным жертвам и убеждают заплатить по "долгам" РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,10 фев – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег. Теперь они под видом сотрудников банка звонят своим потенциальным жертвам и убеждают заплатить по "долгам" родственников, пишет РИА Новости. Как выяснили журналисты, злоумышленники называют верные персональные данные близкого человека, знают, кем приходится ему потенциальная жертва. Если жертва отказывается, то аферисты пускают в ход различные манипуляторные уловки, уговаривая перевести деньги по ссылке, которую они отправят. При этом, если человек не реагирует на уговоры, то злоумышленники угрожают передать данные родственника в "следующую инстанцию" и вызовом в суд.
мошенничество, новости, безопасность, общество
Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему

Мошенники под видом сотрудников банка убеждают платить за "долги" родственников

09:15 10.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ,10 фев – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег. Теперь они под видом сотрудников банка звонят своим потенциальным жертвам и убеждают заплатить по "долгам" родственников, пишет РИА Новости.
Как выяснили журналисты, злоумышленники называют верные персональные данные близкого человека, знают, кем приходится ему потенциальная жертва. Если жертва отказывается, то аферисты пускают в ход различные манипуляторные уловки, уговаривая перевести деньги по ссылке, которую они отправят.
При этом, если человек не реагирует на уговоры, то злоумышленники угрожают передать данные родственника в "следующую инстанцию" и вызовом в суд.
МошенничествоНовостиБезопасностьОбщество
 
