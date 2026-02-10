https://crimea.ria.ru/20260210/zastavlyayut-platit-za-dolgi-semi-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu--1153079861.html

Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему

Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему

Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег. Теперь они под видом сотрудников банка звонят своим потенциальным жертвам и убеждают заплатить по "долгам" РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T09:15

2026-02-10T09:15

2026-02-10T09:15

мошенничество

новости

безопасность

общество

СИМФЕРОПОЛЬ,10 фев – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег. Теперь они под видом сотрудников банка звонят своим потенциальным жертвам и убеждают заплатить по "долгам" родственников, пишет РИА Новости. Как выяснили журналисты, злоумышленники называют верные персональные данные близкого человека, знают, кем приходится ему потенциальная жертва. Если жертва отказывается, то аферисты пускают в ход различные манипуляторные уловки, уговаривая перевести деньги по ссылке, которую они отправят. При этом, если человек не реагирует на уговоры, то злоумышленники угрожают передать данные родственника в "следующую инстанцию" и вызовом в суд. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник

2026

Новости

