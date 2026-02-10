Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6% - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T12:38
2026-02-10T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом отмечается, что показатель заболеваемости соответствует уровню октября 2025 года.Число заболевших гриппом, по данным специалистов, снизилось."По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. Наблюдается рост доли риновирусов. Среди вирусов гриппа по‑прежнему доминирует A(H3N2)", - приводит данные Роспотребнадзор.Вместе с тем, по итогам 6‑й недели этого года в России зарегистрировали 6 тыс. случаев COVID‑19 – это на 10,9% выше, чем на предыдущей неделе.В ведомстве рекомендует быть внимательными к своему состоянию здоровья и соблюдать меры профилактики. А при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной.Также сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%

В России заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 11,6%

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тыс. случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями – по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что показатель заболеваемости соответствует уровню октября 2025 года.
Число заболевших гриппом, по данным специалистов, снизилось.
"По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. Наблюдается рост доли риновирусов. Среди вирусов гриппа по‑прежнему доминирует A(H3N2)", - приводит данные Роспотребнадзор.
Вместе с тем, по итогам 6‑й недели этого года в России зарегистрировали 6 тыс. случаев COVID‑19 – это на 10,9% выше, чем на предыдущей неделе.
В ведомстве рекомендует быть внимательными к своему состоянию здоровья и соблюдать меры профилактики. А при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной.
Также сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.
