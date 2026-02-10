https://crimea.ria.ru/20260210/vtb-profinansiroval-zhilischnyy-proekt-v-mariupole-1153088101.html

ВТБ профинансировал жилищный проект в Мариуполе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Банк ВТБ предоставил Республиканской строительной компании (РСК) 7,3 миллиарда рублей на пять лет для строительства жилого комплекса "Кленовая аллея" в Мариуполе, сообщила пресс-служба банка. РСК основана в 2023 году. Согласно сайту, в портфеле компании - восемь проектов в Луганске, Донецке, Макеевке, Геническе, Скадовске, Мариуполе и Мелитополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

