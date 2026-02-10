https://crimea.ria.ru/20260210/vsu-atakovali-pokhoronnuyu-protsessiyu-v-zaporozhskoy-oblasti--shestero-raneny-1153096040.html
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали похоронную процессию в одном из сел Запорожской области. При обстреле погиб один мирный житель, шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Он уточнил, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.В субботу украинские боевики атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы. Повреждены семь транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийПоднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
