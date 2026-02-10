Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены - РИА Новости Крым, 10.02.2026
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены - РИА Новости Крым, 10.02.2026
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
ВСУ атаковали похоронную процессию в одном из сел Запорожской области. При обстреле погиб один мирный житель, шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали похоронную процессию в одном из сел Запорожской области. При обстреле погиб один мирный житель, шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Он уточнил, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.В субботу украинские боевики атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы. Повреждены семь транспортных средств.
ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены

ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены и один погиб

15:55 10.02.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали похоронную процессию в одном из сел Запорожской области. При обстреле погиб один мирный житель, шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.
7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.
В субботу украинские боевики атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы. Повреждены семь транспортных средств.
