ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток

2026-02-10T17:31
2026-02-10T17:31
2026-02-10T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Второй пострадавший – 44-летний мужчина, госпитализирован с ранением ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, акубаротравмой.Кроме того, в результате беспилотного удара по гражданскому авто в деревне Красная Поляна ранена 57-летняя женщина, которую пока не могут доставить в больницу из-за высокой активности БПЛА. Также в результате падения беспилотника горит дом в деревне Зорино Курского района, на месте работают пожарные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаНа восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублейКрым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
При атаках ВСУ на Курскую область ранены три человека – Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района, в результате чего пострадали два человека. В тяжелом состоянии 16-летний подросток: у него открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, парень находится в коме. За ним направлен реанимобиль, его доставят в Курскую областную больницу", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Второй пострадавший – 44-летний мужчина, госпитализирован с ранением ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, акубаротравмой.
Кроме того, в результате беспилотного удара по гражданскому авто в деревне Красная Поляна ранена 57-летняя женщина, которую пока не могут доставить в больницу из-за высокой активности БПЛА. Также в результате падения беспилотника горит дом в деревне Зорино Курского района, на месте работают пожарные.
