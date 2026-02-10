https://crimea.ria.ru/20260210/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast--raneny-dvoe-vzroslykh-i-podrostok-1153099649.html

ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток

ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток - РИА Новости Крым, 10.02.2026

ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток

Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Второй пострадавший – 44-летний мужчина, госпитализирован с ранением ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, акубаротравмой.Кроме того, в результате беспилотного удара по гражданскому авто в деревне Красная Поляна ранена 57-летняя женщина, которую пока не могут доставить в больницу из-за высокой активности БПЛА. Также в результате падения беспилотника горит дом в деревне Зорино Курского района, на месте работают пожарные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаНа восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублейКрым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов

