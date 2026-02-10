Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток - РИА Новости Крым, 10.02.2026
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2026
курская область
новости
атаки всу
александр хинштейн
всу (вооруженные силы украины)
дети
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Второй пострадавший – 44-летний мужчина, госпитализирован с ранением ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, акубаротравмой.Кроме того, в результате беспилотного удара по гражданскому авто в деревне Красная Поляна ранена 57-летняя женщина, которую пока не могут доставить в больницу из-за высокой активности БПЛА. Также в результате падения беспилотника горит дом в деревне Зорино Курского района, на месте работают пожарные.
курская область
курская область, новости, атаки всу, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), дети, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток

При атаках ВСУ на Курскую область ранены три человека – Хинштейн

17:31 10.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате беспилотных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района, в результате чего пострадали два человека. В тяжелом состоянии 16-летний подросток: у него открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, парень находится в коме. За ним направлен реанимобиль, его доставят в Курскую областную больницу", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Второй пострадавший – 44-летний мужчина, госпитализирован с ранением ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, акубаротравмой.
Кроме того, в результате беспилотного удара по гражданскому авто в деревне Красная Поляна ранена 57-летняя женщина, которую пока не могут доставить в больницу из-за высокой активности БПЛА. Также в результате падения беспилотника горит дом в деревне Зорино Курского района, на месте работают пожарные.
Курская областьНовостиАтаки ВСУАлександр ХинштейнВСУ (Вооруженные силы Украины)детиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
