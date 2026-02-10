https://crimea.ria.ru/20260210/veernye-otklyucheniya-i-punkty-obogreva---situatsiya-v-belgorode-posle-atak-1153080650.html

Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак

Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак

В Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. О ситуации в городе после атак ВСУ... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T08:46

2026-02-10T08:46

2026-02-10T08:46

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

отключение электроэнергии

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133379966_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_61920d55fae057d241e02edf3c58e0a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. О ситуации в городе после атак ВСУ сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, отключать свет будут на период времени от двух до четырех часов. Он выразил уверенность, что в ближайшее время количество таких отключений будет меньше. Восстановительные работы продолжаются. Кроме того, в городе продолжают работать пункты обогрева, часть из них - работает круглосуточно. "За два с половиной дня в пункты обогрева пришли 551 человек. Самой большой популярностью пользовался пункт обогрева в филармонии, на втором месте – на Гражданском проспекте. Видим, что приходили и за медицинской помощью, и чтобы руки отогреть, чая попить с печеньем, зарядить телефоны, ноутбуки, узнать информацию", - уточнил Гладков. При этом он отметил, что в здании правительства и администрации города пункты обогрева до 1 марта будут работать в круглосуточном режиме. По остальным власти будут принимать решение по мере необходимости. Накануне сообщалось, что в Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской областиБелгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозыВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, отключение электроэнергии, вячеслав гладков