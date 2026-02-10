Рейтинг@Mail.ru
Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак
Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак
В Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. О ситуации в городе после атак ВСУ... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. О ситуации в городе после атак ВСУ сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, отключать свет будут на период времени от двух до четырех часов. Он выразил уверенность, что в ближайшее время количество таких отключений будет меньше. Восстановительные работы продолжаются. Кроме того, в городе продолжают работать пункты обогрева, часть из них - работает круглосуточно. "За два с половиной дня в пункты обогрева пришли 551 человек. Самой большой популярностью пользовался пункт обогрева в филармонии, на втором месте – на Гражданском проспекте. Видим, что приходили и за медицинской помощью, и чтобы руки отогреть, чая попить с печеньем, зарядить телефоны, ноутбуки, узнать информацию", - уточнил Гладков. При этом он отметил, что в здании правительства и администрации города пункты обогрева до 1 марта будут работать в круглосуточном режиме. По остальным власти будут принимать решение по мере необходимости. Накануне сообщалось, что в Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атак

В Белгороде вводят веерные отключения света после атак ВСУ - власти

08:46 10.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. О ситуации в городе после атак ВСУ сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, неизбежны веерные отключения, они будут происходить в течение ближайших дней в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском районе, городе Белгороде и Яковлевском округе, Корочанском и в Прохоровском районе. Составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, отключать свет будут на период времени от двух до четырех часов. Он выразил уверенность, что в ближайшее время количество таких отключений будет меньше. Восстановительные работы продолжаются.
Кроме того, в городе продолжают работать пункты обогрева, часть из них - работает круглосуточно.
"За два с половиной дня в пункты обогрева пришли 551 человек. Самой большой популярностью пользовался пункт обогрева в филармонии, на втором месте – на Гражданском проспекте. Видим, что приходили и за медицинской помощью, и чтобы руки отогреть, чая попить с печеньем, зарядить телефоны, ноутбуки, узнать информацию", - уточнил Гладков.
При этом он отметил, что в здании правительства и администрации города пункты обогрева до 1 марта будут работать в круглосуточном режиме. По остальным власти будут принимать решение по мере необходимости.
Накануне сообщалось, что в Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла.
Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.
Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
