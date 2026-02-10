https://crimea.ria.ru/20260210/v-sochi-rabotaet-pvo--nad-gorodom-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-1153107787.html

В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников

В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников

Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T22:51

2026-02-10T22:51

2026-02-10T23:07

новости

сочи

краснодарский край

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов.Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, не выходите на улицу, находится в глухом помещении без остекления.Несколькими часами ранее в Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края также была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским моремЕще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским моремБеспилотники атакуют Сочи и Туапсе

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу