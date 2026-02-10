Рейтинг@Mail.ru
В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов.Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, не выходите на улицу, находится в глухом помещении без остекления.Несколькими часами ранее в Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края также была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским моремЕще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским моремБеспилотники атакуют Сочи и Туапсе
В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников

В Сочи отражают атаку беспилотников

22:51 10.02.2026 (обновлено: 23:07 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, не выходите на улицу, находится в глухом помещении без остекления.

"Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки", – напомнил глава города-курорта.

Несколькими часами ранее в Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края также была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.
