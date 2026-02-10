В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:51 10.02.2026 (обновлено: 23:07 10.02.2026)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система ПВО работает вечером во вторник над Сочи. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, военные отражают атаку вражеских дронов.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, не выходите на улицу, находится в глухом помещении без остекления.
"Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки", – напомнил глава города-курорта.
Несколькими часами ранее в Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края также была объявлена угроза атаки беспилотников, звучали сигналы тревоги. Позже в Минобороны сообщили о ликвидации над Краснодарским краем 16 дронов. Еще 12 силы ПВО сбили над Белгородской областью, по два – над акваторией Азовского и Черного морей и один – над Крымом. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью с 18 до 20 часов вторника.
