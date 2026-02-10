https://crimea.ria.ru/20260210/v-simferopole-na-pozhare-naydena-pogibshaya-1153090914.html

В Симферополе на пожаре найдена погибшая

В Симферополе на пожаре найдена погибшая - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Симферополе на пожаре найдена погибшая

В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T13:49

2026-02-10T13:49

2026-02-10T13:49

крым

новости крыма

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия.Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.По информации спасательного ведомства, каждый четвертый пожар в Крыму в этом году начался из-за неосторожного обращения с огнем. Всего из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, произошло 44 возгорания. При этом из-за непотушенной сигареты погибли 9 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло 28 пожаровОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала годаВ Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, симферополь