В Симферополе на пожаре найдена погибшая
2026-02-10T13:49
2026-02-10T13:49
2026-02-10T13:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия.
"Спасатели ликвидировали возгорание хозпостройки на площади 24 квадратных метра. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело 70-летней хозяйки", - говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
"Причиной смерти стало отравление продуктами горения", - отметили в МЧС.
По информации спасательного ведомства, каждый четвертый пожар в Крыму в этом году начался из-за неосторожного обращения с огнем. Всего из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, произошло 44 возгорания. При этом из-за непотушенной сигареты погибли 9 человек.
