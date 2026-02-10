Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе на пожаре найдена погибшая - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/v-simferopole-na-pozhare-naydena-pogibshaya-1153090914.html
В Симферополе на пожаре найдена погибшая
В Симферополе на пожаре найдена погибшая - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Симферополе на пожаре найдена погибшая
В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия.Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.По информации спасательного ведомства, каждый четвертый пожар в Крыму в этом году начался из-за неосторожного обращения с огнем. Всего из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, произошло 44 возгорания. При этом из-за непотушенной сигареты погибли 9 человек.
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, симферополь
В Симферополе на пожаре найдена погибшая

В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина

13:49 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
Инцидент произошел накануне на улице Нижнегоспитальная. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия.
"Спасатели ликвидировали возгорание хозпостройки на площади 24 квадратных метра. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело 70-летней хозяйки", - говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
"Причиной смерти стало отравление продуктами горения", - отметили в МЧС.
По информации спасательного ведомства, каждый четвертый пожар в Крыму в этом году начался из-за неосторожного обращения с огнем. Всего из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, произошло 44 возгорания. При этом из-за непотушенной сигареты погибли 9 человек.
В Крыму произошло 28 пожаров
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
 
