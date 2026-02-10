Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/v-sevastopole-zakryli-reyd-1153093557.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T15:01
2026-02-10T15:01
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова добавят подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, логистика
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили катера и паромы

15:01 10.02.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова добавят подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспортСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеЛогистика
 
Лента новостейМолния