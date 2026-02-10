https://crimea.ria.ru/20260210/v-sevastopole-zagorelsya-zhiloy-dom-1153107968.html
В Севастополе загорелся жилой дом
В Севастополе загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Севастополе загорелся жилой дом
Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу.
2026-02-10T23:07
2026-02-10T23:07
2026-02-10T23:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу.Пожар примерной площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса, уточнили в чрезвычайном ведомстве. К этому времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка. Всего в работах участвует 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейБольшой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людейВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
В Севастополе загорелся жилой дом
В Севастополе тушат пожар в жилом доме
23:07 10.02.2026