В Севастополе загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/v-sevastopole-zagorelsya-zhiloy-dom-1153107968.html
В Севастополе загорелся жилой дом
В Севастополе загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Севастополе загорелся жилой дом
Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T23:07
2026-02-10T23:11
новости севастополя
севастополь
мчс севастополя
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу.Пожар примерной площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса, уточнили в чрезвычайном ведомстве. К этому времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка. Всего в работах участвует 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейБольшой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людейВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
севастополь
новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия, пожар
В Севастополе загорелся жилой дом

В Севастополе тушат пожар в жилом доме

23:07 10.02.2026 (обновлено: 23:11 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу.
"Вызов в садоводческое товарищество "Березка" поступил в 20 часов ровно. Огнеборцы незамедлительно прибыли к месту. Выяснили, что пламя охватило частный дом, люди из него эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Пожар примерной площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса, уточнили в чрезвычайном ведомстве. К этому времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка. Всего в работах участвует 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
Новости СевастополяСевастопольМЧС СевастополяПроисшествияПожар
 
