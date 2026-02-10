https://crimea.ria.ru/20260210/v-sevastopole-zagorelsya-zhiloy-dom-1153107968.html

В Севастополе загорелся жилой дом

В Севастополе загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Севастополе загорелся жилой дом

Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T23:07

2026-02-10T23:07

2026-02-10T23:11

новости севастополя

севастополь

мчс севастополя

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Частный дом загорелся вечером во вторник в Севастопольском садовом товариществе "Березка", сообщает пресс-служба МЧС по городу.Пожар примерной площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса, уточнили в чрезвычайном ведомстве. К этому времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка. Всего в работах участвует 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейБольшой пожар в центре Москвы – из жилого дома спасают людейВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия, пожар