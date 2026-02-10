https://crimea.ria.ru/20260210/v-rossii-snizilas-smertnost-ot-raka-i-spida--golikova-1153092657.html

В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова

2026-02-10T14:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России фиксируется снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний. Об этом президенту России Владимиру Путину доложила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.Голикова добавила, что в 2026 году на медицинскую помощь за счет средств ОМС выделяется 4,8 триллиона рублей – это почти на 10% больше, чем годом ранее."Это позволяет нам обеспечить все обязательства, которые взяло на себя государство и, естественно, регионы страны. Это позволяет нам обеспечивать заработную плату медицинским работникам", - отметила она.Также в минувшем году почти на 28% увеличился объем специальных социальных выплат работникам первичного звена здравоохранения. Если в 2024 году объем таких выплат составлял 158 млрд рублей, то в 2025-м он уже составил 202 млрд рублей, указала зампредседателя правительства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началось клиническое применение вакцины от рака Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %

