В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России фиксируется снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний. Об этом президенту России Владимиру Путину доложила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.Голикова добавила, что в 2026 году на медицинскую помощь за счет средств ОМС выделяется 4,8 триллиона рублей – это почти на 10% больше, чем годом ранее."Это позволяет нам обеспечить все обязательства, которые взяло на себя государство и, естественно, регионы страны. Это позволяет нам обеспечивать заработную плату медицинским работникам", - отметила она.Также в минувшем году почти на 28% увеличился объем специальных социальных выплат работникам первичного звена здравоохранения. Если в 2024 году объем таких выплат составлял 158 млрд рублей, то в 2025-м он уже составил 202 млрд рублей, указала зампредседателя правительства России.
В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
В России наблюдается снижение смертности от рака и туберкулеза – Голикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России фиксируется снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний. Об этом президенту России Владимиру Путину доложила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
"Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже, ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний", - сказала вице-премьер РФ.
Голикова добавила, что в 2026 году на медицинскую помощь за счет средств ОМС выделяется 4,8 триллиона рублей – это почти на 10% больше, чем годом ранее.
"Это позволяет нам обеспечить все обязательства, которые взяло на себя государство и, естественно, регионы страны. Это позволяет нам обеспечивать заработную плату медицинским работникам", - отметила она.
Также в минувшем году почти на 28% увеличился объем специальных социальных выплат работникам первичного звена здравоохранения. Если в 2024 году объем таких выплат составлял 158 млрд рублей, то в 2025-м он уже составил 202 млрд рублей, указала зампредседателя правительства России.
