В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В министерстве уточнили, что препарат создан специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России.Ранее сообщалось, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы

Разрешение на применение вакцины для терапии меланомы выдали в Минздраве

16:52 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что препарат создан специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России.
Ранее сообщалось, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.
В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.
