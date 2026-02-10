https://crimea.ria.ru/20260210/v-rossii-razreshili-primenyat-novuyu-vaktsinu-dlya-lecheniya-melanomy-1153098013.html
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
2026-02-10
2026-02-10T16:52
2026-02-10T16:52
новости
россия
наука и технологии
здравоохранение в россии
вакцина от рака
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В министерстве уточнили, что препарат создан специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России.Ранее сообщалось, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.
В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
Разрешение на применение вакцины для терапии меланомы выдали в Минздраве