В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы

Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи – меланомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В министерстве уточнили, что препарат создан специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России.Ранее сообщалось, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началось клиническое применение вакцины от ракаВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинацииЛечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца

