В Новороссийске запретят движение морского транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения военных в акватории морского порта, движение морского транспорта временно запретят. Об этом предупредили в администрации города-героя.В администрации также уточнили, что в ходе учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Жителей и гостей города предупредили, что в указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие госрегистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом.В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостров

