https://crimea.ria.ru/20260210/v-krymu-proindeksirovali-matkapital-na-56-protsenta-1153084438.html
В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
В Республике Крым с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщили в Отделении СФР по РК. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T11:25
2026-02-10T11:25
2026-02-10T11:25
крым
новости крыма
материнский капитал
дети
соцвыплаты
социальный фонд россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969030_0:77:966:620_1920x0_80_0_0_a551b0420158c6ed4157fc2b7ef49d4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщили в Отделении СФР по РК.Теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рублей, а на второго – 963 243 рублей. Семьи, которые уже оформили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 234 321 рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексирован на 5,6 %.Отмечается, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Республике Крым было выдано более 195 тысяч сертификатов, порядка 10 тысяч из которых — в 2025 году.В январе этого года крымчанам проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала , единого пособия на детей и беременным женщинам.Кроме того, в Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменился порядок оформления единого пособияСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969030_107:0:966:644_1920x0_80_0_0_8d4107117f8927806331752859ee9a2c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, материнский капитал, дети, соцвыплаты, социальный фонд россии
В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
В Крыму маткапитал проиндексировали для более 125 тысяч крымских семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщили в Отделении СФР по РК.
"С 1 февраля 2026 года Отделение СФР по Республике Крым проиндексировало размер материнского капитала на 5,6% для всех семей в регионе, которые пока не распорядились средствами сертификата или воспользовались им частично", - рассказали в пресс-службе.
Теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рублей, а на второго – 963 243 рублей. Семьи, которые уже оформили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 234 321 рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексирован на 5,6 %.
"Все индексации проводятся автоматически, подавать отдельное заявление крымчанам не требуется. Узнать сумму неиспользованных средств можно на портале Госуслуг", — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Иван Рябоконь.
Отмечается, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Республике Крым было выдано более 195 тысяч сертификатов, порядка 10 тысяч из которых — в 2025 году.
В январе этого года крымчанам проиндексировали
выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала , единого пособия на детей и беременным женщинам.
Кроме того, в Крыму с начала года изменился
порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: