В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента

В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщили в Отделении СФР по РК.Теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рублей, а на второго – 963 243 рублей. Семьи, которые уже оформили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 234 321 рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексирован на 5,6 %.Отмечается, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Республике Крым было выдано более 195 тысяч сертификатов, порядка 10 тысяч из которых — в 2025 году.В январе этого года крымчанам проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала , единого пособия на детей и беременным женщинам.Кроме того, в Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменился порядок оформления единого пособияСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО

