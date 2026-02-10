В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
В Крыму в ближайший год может произойти 8-балльное землетрясение - эксперт
14:19 10.02.2026 (обновлено: 14:45 10.02.2026)
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.
По его словам, инструментальные наблюдения за сейсмической активностью в регионе ведутся с 1927 года, после сильного землетрясения. В настоящее время функционирует сеть станций, данные анализируются профильными комиссиями и институтами геодинамики и сейсмологии.
Согласно картам сейсмического районирования, крупные землетрясения в регионе происходят с разной повторяемостью – раз в 100, 500, 1000 и даже 5000 лет. В 1927 году в Крыму было зафиксировано разрушительное землетрясение, и вот такие сейсмособытия, согласно оценкам, могут периодически происходить.
"Вот такое землетрясение может произойти раз в 100 лет. Но ученые рассчитывают временные интервалы, а не абсолютные величины. Невозможно предсказать, как природа себя поведет", – отметил Вахрушев.
И добавил, что все же в Крымско-Кавказском сегменте сильные землетрясения случаются реже, нежели в пределах Турции, Греции и Италии.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что мощность толчков достигла 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Читайте также на РИА Новости Крым: