Рейтинг@Mail.ru
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260210/v-krymu-mozhet-proizoyti-8-ballnoe-zemletryasenie--1153087387.html
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T14:19
2026-02-10T14:45
крым
новости крыма
землетрясение в крыму
борис вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
эксклюзивы риа новости крым
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2fb13dabcb695cfd5ea5df589081e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.По его словам, инструментальные наблюдения за сейсмической активностью в регионе ведутся с 1927 года, после сильного землетрясения. В настоящее время функционирует сеть станций, данные анализируются профильными комиссиями и институтами геодинамики и сейсмологии.Согласно картам сейсмического районирования, крупные землетрясения в регионе происходят с разной повторяемостью – раз в 100, 500, 1000 и даже 5000 лет. В 1927 году в Крыму было зафиксировано разрушительное землетрясение, и вот такие сейсмособытия, согласно оценкам, могут периодически происходить. И добавил, что все же в Крымско-Кавказском сегменте сильные землетрясения случаются реже, нежели в пределах Турции, Греции и Италии.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что мощность толчков достигла 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина землетрясения в Краснодарском краеЗемлетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный моментВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295333_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc87a0315ae6feca4245aa3adc80c4ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, землетрясение в крыму, борис вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), эксклюзивы риа новости крым
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение

В Крыму в ближайший год может произойти 8-балльное землетрясение - эксперт

14:19 10.02.2026 (обновлено: 14:45 10.02.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.
По его словам, инструментальные наблюдения за сейсмической активностью в регионе ведутся с 1927 года, после сильного землетрясения. В настоящее время функционирует сеть станций, данные анализируются профильными комиссиями и институтами геодинамики и сейсмологии.
Согласно картам сейсмического районирования, крупные землетрясения в регионе происходят с разной повторяемостью – раз в 100, 500, 1000 и даже 5000 лет. В 1927 году в Крыму было зафиксировано разрушительное землетрясение, и вот такие сейсмособытия, согласно оценкам, могут периодически происходить.
"Вот такое землетрясение может произойти раз в 100 лет. Но ученые рассчитывают временные интервалы, а не абсолютные величины. Невозможно предсказать, как природа себя поведет", – отметил Вахрушев.
И добавил, что все же в Крымско-Кавказском сегменте сильные землетрясения случаются реже, нежели в пределах Турции, Греции и Италии.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что мощность толчков достигла 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент
В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаЗемлетрясение в КрымуБорис ВахрушевКФУ (Крымский федеральный университет)Эксклюзивы РИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
13:39Как Су-57 расширят спектр применения нового вооружения в зоне СВО
13:28От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
13:14На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
13:08В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы
12:58В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
12:46ВТБ профинансировал жилищный проект в Мариуполе
12:38Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
12:29Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
12:19Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
12:00Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
11:53Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
11:42Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
11:25В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
11:09Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Лента новостейМолния