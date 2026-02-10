https://crimea.ria.ru/20260210/v-krymu-mozhet-proizoyti-8-ballnoe-zemletryasenie--1153087387.html

В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение

В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение - РИА Новости Крым, 10.02.2026

В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение

В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T14:19

2026-02-10T14:19

2026-02-10T14:45

крым

новости крыма

землетрясение в крыму

борис вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

эксклюзивы риа новости крым

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2fb13dabcb695cfd5ea5df589081e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Крыму в ближайший год возможно землетрясение силой до 8 баллов, однако точные сроки этого события назвать нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.По его словам, инструментальные наблюдения за сейсмической активностью в регионе ведутся с 1927 года, после сильного землетрясения. В настоящее время функционирует сеть станций, данные анализируются профильными комиссиями и институтами геодинамики и сейсмологии.Согласно картам сейсмического районирования, крупные землетрясения в регионе происходят с разной повторяемостью – раз в 100, 500, 1000 и даже 5000 лет. В 1927 году в Крыму было зафиксировано разрушительное землетрясение, и вот такие сейсмособытия, согласно оценкам, могут периодически происходить. И добавил, что все же в Крымско-Кавказском сегменте сильные землетрясения случаются реже, нежели в пределах Турции, Греции и Италии.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что мощность толчков достигла 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина землетрясения в Краснодарском краеЗемлетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный моментВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, землетрясение в крыму, борис вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), эксклюзивы риа новости крым