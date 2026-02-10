https://crimea.ria.ru/20260210/v-krymu-dlya-repatriantov-postroyat-dva-doma-na-120-kvartir-v-etom-godu-1153087810.html
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
В Крыму в 2026 году планируется построить два жилых дома на 120 квартир для граждан из числа реабилитированных народов, а также два крупных объекта инженерной... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируется построить два жилых дома на 120 квартир для граждан из числа реабилитированных народов, а также два крупных объекта инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания репатриантов. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.Кроме того, планируется прокладка сетей водоснабжения в поселке Айкаван Симферопольского района и канализационных сетей в селе Изобильное (Алушта).По словам Якубова, в прошлом году были сданы в эксплуатацию 168-квартирный жилой дом в Бахчисарае и 72-квартирный дом в Судаке. Кроме того, для репатриантов в 2025 году в разных населенных пунктах республики было приобретено семь квартир на сумму 24,5 миллиона рублей.В целом в рамках госпрограммы планируется завершить строительство шести многоквартирных домов для реабилитированных граждан, в том числе в Ялте, поселке Ленино и Керчи, а также школы в Бахчисарае и полиэтнического центра в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартирыВ Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
В Крыму в 2026 году построят две многоэтажки на 120 квартир для реабилитированных граждан
12:58 10.02.2026 (обновлено: 13:49 10.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируется построить два жилых дома на 120 квартир для граждан из числа реабилитированных народов, а также два крупных объекта инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания репатриантов. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.
Как уточнил руководитель ведомства, согласно госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2030 года", в этом году планируется возведение жилого дома на 48 квартир в городе Старый Крым Кировского района и 72-квартирного дома в селе Малый Маяк в Алуште.
Кроме того, планируется прокладка сетей водоснабжения в поселке Айкаван Симферопольского района и канализационных сетей в селе Изобильное (Алушта).
По словам Якубова, в прошлом году были сданы в эксплуатацию 168-квартирный жилой дом в Бахчисарае и 72-квартирный дом в Судаке. Кроме того, для репатриантов в 2025 году в разных населенных пунктах республики было приобретено семь квартир на сумму 24,5 миллиона рублей.
"В 2024 году нам удалось обеспечить жилыми помещениями около 230 семей из числа депортированных. В прошлом году улучшили свои жилищные условия порядка 270 семей", - отметил председатель госкомнаца РК.
В целом в рамках госпрограммы планируется завершить строительство шести многоквартирных домов для реабилитированных граждан, в том числе в Ялте, поселке Ленино и Керчи, а также школы в Бахчисарае и полиэтнического центра в Симферополе.
