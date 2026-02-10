https://crimea.ria.ru/20260210/v-gosdume-prokommentirovali-vozmozhnuyu-blokirovku-telegram-v-rossii-1153093831.html
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T15:10
2026-02-10T15:10
2026-02-10T15:10
новости
telegram
мессенджеры
россия
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета Евгений Попов.По мнению парламентария, наблюдающиеся сбои в работе мессенджера не являются блокировкой.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_70cb4541b86380cd47254927a98aff7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, telegram, мессенджеры, россия, государственная дума рф
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
Блокировку Telegram в России не обсуждали в профильном комитете Госдумы – депутат Попов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета Евгений Попов.
"На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент", – написал Попов в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, наблюдающиеся сбои в работе мессенджера не являются блокировкой.
"Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент", – объяснил Попов свою точку зрения.
С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.