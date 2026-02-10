Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/v-gosdume-prokommentirovali-vozmozhnuyu-blokirovku-telegram-v-rossii-1153093831.html
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T15:10
2026-02-10T15:10
новости
telegram
мессенджеры
россия
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета Евгений Попов.По мнению парламентария, наблюдающиеся сбои в работе мессенджера не являются блокировкой.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_70cb4541b86380cd47254927a98aff7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, telegram, мессенджеры, россия, государственная дума рф
В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России

Блокировку Telegram в России не обсуждали в профильном комитете Госдумы – депутат Попов

15:10 10.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета Евгений Попов.
"На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент", – написал Попов в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, наблюдающиеся сбои в работе мессенджера не являются блокировкой.
"Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент", – объяснил Попов свою точку зрения.
С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиTelegramМессенджерыРоссияГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
16:07Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
15:55ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
15:45На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
15:40РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
15:31Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму
15:10В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
15:01В Севастополе закрыли рейд
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
Лента новостейМолния