В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России

10.02.2026

2026-02-10T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампредседателя комитета Евгений Попов.По мнению парламентария, наблюдающиеся сбои в работе мессенджера не являются блокировкой.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

