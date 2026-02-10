В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На набережной Назукина в Балаклаве приступили к подготовительным работам по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса на 135 номеров. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что работы на территории будущей гостиницы проводит инвестор, восстанавливающий кинотеатр "Родина" в Балаклаве. Демонтаж закончат до середины весны.По словам градоначальника, заброшенное здание, на месте которого возведут комплекс, известно многим как центр экстремальных развлечений. Ранее там находилась 84-я научно-исследовательская экспериментальная база ВМФ СССР.Проект создания гостиничного комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.Ранее в Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". По словам Развожаева, это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухтуВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На набережной Назукина в Балаклаве приступили к подготовительным работам по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса на 135 номеров. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На месте заброшенного здания будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на 135 номеров. Здесь также появится ресторан, бары, арт- и конференц-пространство, спа-комплекс с бассейном", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
На набережной Балаклавы построят 4-звездочную гостиницу
Он отметил, что работы на территории будущей гостиницы проводит инвестор, восстанавливающий кинотеатр "Родина" в Балаклаве. Демонтаж закончат до середины весны.
По словам градоначальника, заброшенное здание, на месте которого возведут комплекс, известно многим как центр экстремальных развлечений. Ранее там находилась 84-я научно-исследовательская экспериментальная база ВМФ СССР.
Проект создания гостиничного комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.
"Это уже третий объект на набережной Назукина, где идет работа. Сейчас реставрация проходит в "Водолечебнице К. С. Гинали" и кинотеатре "Родина", - подчеркнул Развожаев.
Ранее в Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". По словам Развожаева, это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной.
