В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На набережной Назукина в Балаклаве приступили к подготовительным работам по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса на 135 номеров. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что работы на территории будущей гостиницы проводит инвестор, восстанавливающий кинотеатр "Родина" в Балаклаве. Демонтаж закончат до середины весны.По словам градоначальника, заброшенное здание, на месте которого возведут комплекс, известно многим как центр экстремальных развлечений. Ранее там находилась 84-я научно-исследовательская экспериментальная база ВМФ СССР.Проект создания гостиничного комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.Ранее в Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". По словам Развожаева, это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухтуВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

