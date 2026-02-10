В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок

https://crimea.ria.ru/20260210/v-anape-posle-zemletryaseniya-proizoshel-aftershok-1153083939.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.Как сообщалось, повреждений инфраструктуры в Краснодарском крае не зафиксировано, все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.

