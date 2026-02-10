Рейтинг@Mail.ru
В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок
В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок - РИА Новости Крым, 10.02.2026
В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок
После землетрясения в Краснодарском крае был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.Как сообщалось, повреждений инфраструктуры в Краснодарском крае не зафиксировано, все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяЗемлетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режиме
краснодарский край
анапа
новороссийск
В Анапе после землетрясения зафиксирован афтершок

В Анапе произошел афтершок после землетрясения магнитудой 3,1

10:12 10.02.2026 (обновлено: 10:26 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. После землетрясения в Краснодарском крае был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
"Сетью станций Крыма в 7.45 также зарегистрирован более слабый толчок , магнитудой 3,1", - проинформировала Бондарь.
Как сообщалось, повреждений инфраструктуры в Краснодарском крае не зафиксировано, все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
