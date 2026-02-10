https://crimea.ria.ru/20260210/umer-izvestnyy-advokat-genrikh-padva-1153080484.html

Умер известный адвокат Генрих Падва

Умер известный адвокат Генрих Падва

2026-02-10T08:18

россия

новости

утраты

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Известный российский адвокат Генрих Падва скончался, не дожив до своего 95-летия чуть больше недели. О его смерти сообщил во вторник в своем Telegram-канале адвокат Максим Пашков. Генрих Падва родился в Москве в 1931 году, юридическую практику начал в 1953 году. Он прошел путь от рядового адвоката до вице-президента Международного союза адвокатов. С 1971 года Падва был членом Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 года являлся членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года он стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем - Международного союза адвокатов. С 2002 года он состоял в Адвокатской палате Москвы и был управляющим партнером основанного им бюро "Падва и партнеры". Среди клиентов Падвы были, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин. В числе его подзащитных также был экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, бизнесмен Алишер Усманов и другие. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

россия, новости, утраты, закон и право