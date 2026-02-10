Рейтинг@Mail.ru
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры
В Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что подросток принес в учебное заведение города Советского пневматический пистолет, нож и топор, арсенал он спрятал в рюкзаке. Также известно, что ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения, уточнили в ведомстве.Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.
Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры

В Югре подросток принес в школу топор и пистолет – прокуратура начала проверку

07:51 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.
Установлено, что подросток принес в учебное заведение города Советского пневматический пистолет, нож и топор, арсенал он спрятал в рюкзаке. Также известно, что ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения, уточнили в ведомстве.
Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела следственным органом по признакам преступления, предусмотренного статьей "приготовление к совершению убийства двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток.
Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.
4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.
3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.
