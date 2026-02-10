https://crimea.ria.ru/20260210/uchenik-prines-v-shkolu-topor-i-pistolet-v-yugre-idet-proverka-prokuratury-1153080014.html

Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры

Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры

В Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T07:51

2026-02-10T07:51

2026-02-10T07:51

ханты-мансийск

новости

происшествия

дети

школа

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122615626_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c5a334dd05f635dd217a21195791f9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что подросток принес в учебное заведение города Советского пневматический пистолет, нож и топор, арсенал он спрятал в рюкзаке. Также известно, что ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения, уточнили в ведомстве.Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

ханты-мансийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийск, новости, происшествия, дети, школа, оружие