Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. С начала года в России при оплате за холодную воду для квартир без счетчиков повышающий коэффициент вырос с полутора до трех. Цель нововведения – борьба с серыми схемами и занижением реального потребления ресурса. Как данная мера отразилась на крымчанах и стали ли они чаще приобретать приборы учета воды – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Директор "Воды Крыма" также разъяснил, что законодательно у абонентов, получающих услуги холодного водоснабжения, есть два варианта начислений за услугу – по прибору учета и по нормативу."Что такое норматив? Примерно рассчитано, что абонент, проживающий в многоквартирном доме, тратит в месяц чуть больше 7 кубических метров воды. Но при этом мы понимаем, что тариф на воду един для всех категорий начислений, как по приборам учета, так и по нормативу. Получается, что фактическое потребление зачастую гораздо больше норматива, который установлен законодательно", – заметил собеседник.По словам Новика, исходя из данного повышающего коэффициента произошли изменения в порядок начислений. Теперь, если куб воды по прибору учета стоит условно чуть меньше 50 рублей за 1 метр кубический, то с применением данного коэффициента это будет порядка 150 рублей за 1куб.Также спикер добавил, что в большей степени это коснется старого жилого фонда, так как все новое строительство обеспечено квартирными и общедомовыми приборами учета.Для крымского региона существует специфика по этому вопросу, считает директор ГУП "Воды Крыма"."Мы ранее сталкивались с такой проблематикой в прибрежных поселках, где есть домовладения для приема отдыхающих. Мы сталкивались с тем, что такие домовладения не имели приборов учета. Там был прописан один человек, но при этом мы понимали, какой объем воды тратится в сутки, когда там десяток, грубо говоря, номеров или комнат. С этой проблемой мы достаточно успешно боролись в последние годы", – рассказал гость эфира.Специалист также заверил, что установить приборы учета воды можно везде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 годуКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКак вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта

