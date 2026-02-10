https://crimea.ria.ru/20260210/ssha-peredadut-evrope-komandovanie-tremya-shtabami-nato-1153098235.html
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте организации.Как отмечается в документе, Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе.Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.В результате все три командования объединенных сил (четыре звездных командования), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами.Указанные изменения будут осуществляться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующей запланированной ротацией персонала.Поясняется, что соглашение является "частью перехода к более справедливому распределению ответственности в НАТО".Командование в Норфолке отвечает за операции в Северной Атлантике, штаб в Неаполе курирует Средиземноморский регион, командование в Брюнсюме отвечает за Восточную Европу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте организации.
"Страны НАТО согласовали новое распределение обязанностей в командной структуре, согласно которому европейские союзники, включая новых членов, будут играть более значимую роль в военном руководстве Североатлантического альянса", – говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе.
Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.
В результате все три командования объединенных сил (четыре звездных командования), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами.
"Соединенные Штаты будут руководить всеми тремя командованиями на театре военных действий, вновь взяв на себя ответственность за морское командование НАТО и сохранив руководство сухопутным командованием и воздушным командованием НАТО", – отмечается в заявлении.
Указанные изменения будут осуществляться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующей запланированной ротацией персонала.
Поясняется, что соглашение является "частью перехода к более справедливому распределению ответственности в НАТО".
Командование в Норфолке отвечает за операции в Северной Атлантике, штаб в Неаполе курирует Средиземноморский регион, командование в Брюнсюме отвечает за Восточную Европу.
