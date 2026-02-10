Рейтинг@Mail.ru
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/ssha-peredadut-evrope-komandovanie-tremya-shtabami-nato-1153098235.html
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО - РИА Новости Крым, 10.02.2026
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды),... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T17:10
2026-02-10T17:10
новости
сша
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124923618_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_26cd2612ceac3346fe7d1a6abc8ac708.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте организации.Как отмечается в документе, Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе.Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.В результате все три командования объединенных сил (четыре звездных командования), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами.Указанные изменения будут осуществляться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующей запланированной ротацией персонала.Поясняется, что соглашение является "частью перехода к более справедливому распределению ответственности в НАТО".Командование в Норфолке отвечает за операции в Северной Атлантике, штаб в Неаполе курирует Средиземноморский регион, командование в Брюнсюме отвечает за Восточную Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124923618_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_292c223e7e23eb9e7d11517833d2fabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, нато, европа
США передадут Европе командование тремя штабами НАТО

США передадут европейским союзникам управление тремя командными центрами НАТО

17:10 10.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте организации.
"Страны НАТО согласовали новое распределение обязанностей в командной структуре, согласно которому европейские союзники, включая новых членов, будут играть более значимую роль в военном руководстве Североатлантического альянса", – говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе.
Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.
В результате все три командования объединенных сил (четыре звездных командования), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами.
"Соединенные Штаты будут руководить всеми тремя командованиями на театре военных действий, вновь взяв на себя ответственность за морское командование НАТО и сохранив руководство сухопутным командованием и воздушным командованием НАТО", – отмечается в заявлении.
Указанные изменения будут осуществляться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующей запланированной ротацией персонала.
Поясняется, что соглашение является "частью перехода к более справедливому распределению ответственности в НАТО".
Командование в Норфолке отвечает за операции в Северной Атлантике, штаб в Неаполе курирует Средиземноморский регион, командование в Брюнсюме отвечает за Восточную Европу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСШАНАТОЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
16:07Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
15:55ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
15:45На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
15:40РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
15:31Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму
15:10В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
15:01В Севастополе закрыли рейд
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
Лента новостейМолния