США передадут Европе командование тремя штабами НАТО

США передадут Европе командование тремя штабами НАТО - РИА Новости Крым, 10.02.2026

США передадут Европе командование тремя штабами НАТО

10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки передадут европейским союзникам управление командными центрами НАТО – в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте организации.Как отмечается в документе, Великобритания возьмет на себя руководство объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Норфолке, Италия получит те же самые функции в штабе в Неаполе.Польша и Германия на ротационной основе будут управлять командованием пункта в Брюнсюме.В результате все три командования объединенных сил (четыре звездных командования), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами.Указанные изменения будут осуществляться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующей запланированной ротацией персонала.Поясняется, что соглашение является "частью перехода к более справедливому распределению ответственности в НАТО".Командование в Норфолке отвечает за операции в Северной Атлантике, штаб в Неаполе курирует Средиземноморский регион, командование в Брюнсюме отвечает за Восточную Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

