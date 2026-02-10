https://crimea.ria.ru/20260210/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-2026-godu-1153085762.html
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана "работа над ошибками", чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы."Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр", – уточнил глава госкомнаца Крыма.Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.
"Квота на 2026 год для мусульман Крыма составила 500 человек. Это большая квота, одна из самых больших среди субъектов Российской Федерации. Как и в прошлые годы, госкомитет будет оказывать содействие в части оформления загранпаспортов, прохождения медицинских осмотров, логистических вопросов", – сказал руководитель ведомства.
По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана "работа над ошибками", чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы.
"Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр", – уточнил глава госкомнаца Крыма.
Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.
