Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана "работа над ошибками", чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы."Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр", – уточнил глава госкомнаца Крыма.Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

