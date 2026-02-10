Рейтинг@Mail.ru
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-2026-godu-1153085762.html
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T11:42
2026-02-10T11:42
хадж
мусульмане
руслан якубов
крым
новости крыма
религия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111092/15/1110921599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc9f5ca8040e1605391af3753de989f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана "работа над ошибками", чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы."Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр", – уточнил глава госкомнаца Крыма.Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.
хадж, мусульмане, руслан якубов, крым, новости крыма, религия
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году

Мусульманам Крыма выделили квоту в 500 мест на совершение хаджа в 2026 году

11:42 10.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
Паломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в Мекке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Совершить паломничество в Саудовскую Аравию к святым для мусульман местам в 2026 году смогут 500 крымчан. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.
"Квота на 2026 год для мусульман Крыма составила 500 человек. Это большая квота, одна из самых больших среди субъектов Российской Федерации. Как и в прошлые годы, госкомитет будет оказывать содействие в части оформления загранпаспортов, прохождения медицинских осмотров, логистических вопросов", – сказал руководитель ведомства.
По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана "работа над ошибками", чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы.
"Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр", – уточнил глава госкомнаца Крыма.
Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.
