Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию
https://crimea.ria.ru/20260210/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-proshli-registratsiyu-1153054766.html
Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию
Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию
В Крыму 1138 гостевых домов вышли из "серой зоны" и зарегистрировалось согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T07:05
2026-02-10T07:05
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
крым курортный
жилье в крыму
гостевые дома
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:98:1880:1156_1920x0_80_0_0_7df416f733add5fbaa8875b588ac5eaf.jpg
В Крыму идет регистрация гостевых домов
В Крыму идет регистрация гостевых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 1138 гостевых домов вышли из "серой зоны" и зарегистрировалось согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, при реализации эксперимента на начальном этапе власти сталкивались с единичными возмущениями со стороны владельцев гостевых домов, которые работали ранее в "серой зоне" и жаловались на ожидаемое увеличение платы за коммунальные услуги."Мы проводили анализ. Сегодня, когда тарифы относительно урегулированы количеством потребляемого ресурса, на гостевой дом в 15 номеров при учете повышения тарифов, которые будут потом платить за газ, воду, свет, – это на круг года 30 тысяч рублей. То есть было больше возмущений, нежели люди разобрались и поняли, что нет большей затратной части, при этом ты не прячешься, не закрываешься на замок", – прокомментировал гость эфира.В целом же, по словам главы профильного комитета Госсовета, сегодня крымский бизнес понял, что работать "в белую" гораздо выгоднее, чем прятаться в "серых зонах".Он отметил, что зарегистрированные гостевые дома в минувшие новогодние праздники уже были в числе средств размещения, которые принимали гостей."Крым в целом на 30% гостей больше на новогодние праздники посетили, практически 300 тысяч. Работали более 350 средств размещения", – поделился глава комитета.Тихончук заметил, что в отелях Крыма даже зимой отдыхает много гостей, что стало возможным благодаря строительству новых дорог и развитой логистике.
роман тихончук, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, жилье в крыму, гостевые дома
Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию

В Крыму 1138 гостевых домов прошли регистрацию в рамках нового закона

07:05 10.02.2026
 
© Фото: pexels.comЖилье у моря
Жилье у моря
© Фото: pexels.com
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 1138 гостевых домов вышли из "серой зоны" и зарегистрировалось согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
В Крыму идет регистрация гостевых домов
07:05
По его словам, при реализации эксперимента на начальном этапе власти сталкивались с единичными возмущениями со стороны владельцев гостевых домов, которые работали ранее в "серой зоне" и жаловались на ожидаемое увеличение платы за коммунальные услуги.
"Мы проводили анализ. Сегодня, когда тарифы относительно урегулированы количеством потребляемого ресурса, на гостевой дом в 15 номеров при учете повышения тарифов, которые будут потом платить за газ, воду, свет, – это на круг года 30 тысяч рублей. То есть было больше возмущений, нежели люди разобрались и поняли, что нет большей затратной части, при этом ты не прячешься, не закрываешься на замок", – прокомментировал гость эфира.
В целом же, по словам главы профильного комитета Госсовета, сегодня крымский бизнес понял, что работать "в белую" гораздо выгоднее, чем прятаться в "серых зонах".
"Об этом говорят цифры. От нашей курортной отрасли в 2025 году поступлений в 2 раза больше в бюджеты всех уровней, чем в 2024-м году. А эти все деньги идут опять же на развитие Крыма с точки зрения его дальнейшей большей привлекательности. И бизнес понимает, что, платя налоги, он инвестирует и в себя, и завтра в Крым будут ехать все больше гостей", – сказал Тихончук.
Он отметил, что зарегистрированные гостевые дома в минувшие новогодние праздники уже были в числе средств размещения, которые принимали гостей.
"Крым в целом на 30% гостей больше на новогодние праздники посетили, практически 300 тысяч. Работали более 350 средств размещения", – поделился глава комитета.
Тихончук заметил, что в отелях Крыма даже зимой отдыхает много гостей, что стало возможным благодаря строительству новых дорог и развитой логистике.

"К нам приехать в Крым из Краснодарского края, из Ростова, из исторических регионов – это считанные часы, поэтому люди едут, отдыхают, оздоравливаются, а для экономики Крыма это большой плюс", – подытожил гость эфира.

Роман Тихончук
 
