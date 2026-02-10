https://crimea.ria.ru/20260210/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-proshli-registratsiyu-1153054766.html

Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию

Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию

В Крыму 1138 гостевых домов вышли из "серой зоны" и зарегистрировалось согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму 1138 гостевых домов вышли из "серой зоны" и зарегистрировалось согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, при реализации эксперимента на начальном этапе власти сталкивались с единичными возмущениями со стороны владельцев гостевых домов, которые работали ранее в "серой зоне" и жаловались на ожидаемое увеличение платы за коммунальные услуги."Мы проводили анализ. Сегодня, когда тарифы относительно урегулированы количеством потребляемого ресурса, на гостевой дом в 15 номеров при учете повышения тарифов, которые будут потом платить за газ, воду, свет, – это на круг года 30 тысяч рублей. То есть было больше возмущений, нежели люди разобрались и поняли, что нет большей затратной части, при этом ты не прячешься, не закрываешься на замок", – прокомментировал гость эфира.В целом же, по словам главы профильного комитета Госсовета, сегодня крымский бизнес понял, что работать "в белую" гораздо выгоднее, чем прятаться в "серых зонах".Он отметил, что зарегистрированные гостевые дома в минувшие новогодние праздники уже были в числе средств размещения, которые принимали гостей."Крым в целом на 30% гостей больше на новогодние праздники посетили, практически 300 тысяч. Работали более 350 средств размещения", – поделился глава комитета.Тихончук заметил, что в отелях Крыма даже зимой отдыхает много гостей, что стало возможным благодаря строительству новых дорог и развитой логистике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году – АксеновСпрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза – АТОРДостигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

крым

2026

Новости

