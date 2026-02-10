Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска
Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксировали в 02.21 мск в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км к северо-востоку от Анапы. Очаг залегал на глубине десяти километров.По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, повреждений городской инфраструктуры не произошло.2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Вечером того же дня неподалеку от Щелкино зафиксировал афтершок магнитудой 2.1.По словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчковУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Новости
Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Краснодарском крае

05:57 10.02.2026 (обновлено: 06:23 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксировали в 02.21 мск в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км к северо-востоку от Анапы. Очаг залегал на глубине десяти километров.
По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, повреждений городской инфраструктуры не произошло.
"Уважаемые новороссийцы! В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли", - написал он в своем Telegram-канале.
2 февраля в 12:47 в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Вечером того же дня неподалеку от Щелкино зафиксировал афтершок магнитудой 2.1.
По словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
 
