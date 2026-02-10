https://crimea.ria.ru/20260210/s-1-marta-v-minkult-rossii-mozhno-pozhalovatsya-na-filmy-1153081375.html

С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта Министерство культуры России станет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки потребуется составить в произвольной форме жалобу на ту или иную ленту, следует из опубликованного приказа.Фильмы длительностью менее 420 минут планируется проверять максимум в течение 20 дней. Сведения о выявленных нарушения будут сообщать в Роскомнадзор.При этом в ведомстве уточняют, что если обращение не содержит прямую ссылку на произведение, то заявителю сообщат, что рассмотреть жалобу не представляется возможным. В приказе не уточнено, обязан ли заявитель указывать свое полное имя при составлении жалобы на ленту.Ранее сообщалось, что закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, вступит в силу 1 марта 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизниКакие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 годВ Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"

