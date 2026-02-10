Рейтинг@Mail.ru
С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы
С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы
С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы - РИА Новости Крым, 10.02.2026
С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы
С 1 марта Министерство культуры России станет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки... РИА Новости Крым, 10.02.2026
министерство культуры россии, кино, россия, общество, новости, кинематограф
С 1 марта в Минкульт России можно пожаловаться на фильмы

В России будут проверять кино на предмет дискредитации традиционных ценностей

09:26 10.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак на машине киносъемочной бригады
Знак на машине киносъемочной бригады - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта Министерство культуры России станет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки потребуется составить в произвольной форме жалобу на ту или иную ленту, следует из опубликованного приказа.
Для оценки содержания картин Минкульт сформирует специальный экспертный совет. В случае возникновения необходимости, ведомство будет запрашивать позиции научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества.
Фильмы длительностью менее 420 минут планируется проверять максимум в течение 20 дней. Сведения о выявленных нарушения будут сообщать в Роскомнадзор.
При этом в ведомстве уточняют, что если обращение не содержит прямую ссылку на произведение, то заявителю сообщат, что рассмотреть жалобу не представляется возможным. В приказе не уточнено, обязан ли заявитель указывать свое полное имя при составлении жалобы на ленту.
Ранее сообщалось, что закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, вступит в силу 1 марта 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизни
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
 
Министерство культуры РоссииКиноРоссияОбществоНовостиКинематограф
 
