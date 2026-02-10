Рейтинг@Mail.ru
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/rkn-podtverdil-ogranicheniya-raboty-telegram--chto-budet-dalshe-1153095659.html
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше - РИА Новости Крым, 10.02.2026
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре

"К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", – цитирует сообщение РИА Новости.

По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, говориться в сообщении.

"Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.

Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщал ранее зампредседателя комитета Евгений Попов.
новости, мессенджеры, telegram, роскомнадзор, россия
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше

Ограничение работы Telegram подтвердили в Роскомнадзоре и продолжат вводить ограничения

15:40 10.02.2026 (обновлено: 15:43 10.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре
"К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", – цитирует сообщение РИА Новости.
По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, говориться в сообщении.
"Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", – заявили в ведомстве.
С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщал ранее зампредседателя комитета Евгений Попов.
