РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в РоскомнадзореПо решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, говориться в сообщении.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщал ранее зампредседателя комитета Евгений Попов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РИА Новости Крым появились в MAXБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала годаРоскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
Ограничение работы Telegram подтвердили в Роскомнадзоре и продолжат вводить ограничения
15:40 10.02.2026 (обновлено: 15:43 10.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре
"К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", – цитирует сообщение РИА Новости.
По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, говориться в сообщении.
"Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", – заявили в ведомстве.
С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
Вопрос блокировки мессенджера Telegram
в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщал ранее зампредседателя комитета Евгений Попов.
