РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше

РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше - РИА Новости Крым, 10.02.2026

РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше

Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T15:40

2026-02-10T15:40

2026-02-10T15:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Работа Telegram в России ограничена, поскольку мессенджер не удалил ряд нарушений действующего законодательство. Об этом во вторник заявили в РоскомнадзореПо решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, говориться в сообщении.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.Вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщал ранее зампредседателя комитета Евгений Попов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РИА Новости Крым появились в MAXБольше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала годаРоскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram

