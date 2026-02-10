Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T17:00
2026-02-10T17:00
новости севастополя
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b311665866b2bc534602150e59221fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
севастополь
новости севастополя, севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

17:00 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Лента новостейМолния