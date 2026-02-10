https://crimea.ria.ru/20260210/putin-nuzhno-ispolzovat-vse-instrumenty-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-rf-1153083169.html

Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФ

Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФ - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФ

Российская дипломатия должна максимально задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности России и отстаивания ее законных интересов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российская дипломатия должна максимально задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности России и отстаивания ее законных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном обращении к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел страны в связи с Днем дипломатического работника.По словам Путина, безусловным приоритетом, как и прежде, остается дальнейшее укрепление дружественных связей с ближайшими союзниками и соседями России на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов."При этом весьма актуальна задача углубления партнерского взаимодействия с государствами мирового большинства в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основанного на принципах верховенства международного права, равной и неделимой безопасности", - добавил президент.Также высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, научных и культурных достижений России, формированию объективного образа нашей страны в мировом информационном пространстве, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

