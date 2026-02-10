https://crimea.ria.ru/20260210/prikhodit-prozrenie-v-evrope-priznali-sryv-britaniey-mira-na-ukraine-1153072933.html

Приходит прозрение: в Европе признали срыв Британией мира на Украине

Приходит прозрение: в Европе признали срыв Британией мира на Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Приходит прозрение: в Европе признали срыв Британией мира на Украине

Сегодня очень знаковым является тот факт, что в Чехии, которая всегда шла в фарватере общеевропейской "политики безопасности", а в реальности следовала... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T06:18

2026-02-10T06:18

2026-02-10T06:18

радио "спутник в крыму"

мнения

александр гусев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/28/1100402896_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_826da8c6315ef5c12362f081b7299ed2.jpg

Знаковое заявление премьер-министра Чехии о возможности достижения мира на Украине в 2022 году Знаковое заявление премьер-министра Чехии о том, что мира на Украине можно было достичь еще в 2022 году audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сегодня очень знаковым является тот факт, что в Чехии, которая всегда шла в фарватере общеевропейской "политики безопасности", а в реальности следовала антироссийской повестке и поддерживала нынешний киевский режим, заговорили о том, что мира на Украине можно было достичь еще в 2022 году, если бы не помешали лидеры из Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что заключить мир на Украине можно было вскоре после начала конфликта – в апреле 2022 года, но из-за внешнего вмешательства этого не произошло. "... появился Борис Джонсон (бывший премьер Великобритании – ред.), и там был интерес в том, чтобы этот конфликт был", – сказал Бабиш в интервью.По мнению Гусева, озвученная информация удивит мало кого в России, но то, что это публично сказано в Европе, к тому же в такой стране, как Чехия, – это знаковый факт."Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран ЗападаПолитолог напомнил, что в Стамбуле в 2022 году все договорились и достигли соглашения, в котором были четко прописаны и численность вооруженных сил Украины, и количество танков и бронетранспортеров, и внеблоковый статус, и статус русского языка, и многое другое."Арахамия (Давид, нардеп Украины, лидер фракции пропрезидентской партии в Верховной раде – ред.) как глава киевской делегации поставил тогда подпись под этим документом. Но потом в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон, и Киев отказался подписывать этот документ. И видимо не просто так появилась информация, что глава военного концерна в Британии заплатил Джонсону порядка миллиона фунтов стерлингов за эту операцию", – сказал гость эфира.Зачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с РоссиейТаким образом своим заявлением власти Чехии, по сути, признали, что несговорчивость нынешнего киевского режима была обусловлена давлением со стороны Великобритании, которое было сильным, заметил Гусев.Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей КиевуПо мнению собеседника, теперь позиция Чехии, хоть и только в некоторой степени, но созвучна позициям Словакии и Венгрии. И хотя это маленькие государства Европы, тем не менее, голос этих стран сейчас слышен, и это важно, подчеркнул Гусев."И этот голос слышат все страны Европы. Их 54, а в Евросоюзе только 27, то есть еще 27 стран не охвачены, как говорится, всей этой проевропейской пропагандой. И процесс идет, и мы готовы к обсуждению любых вопросов – наши дипломаты, Министерство иностранных дел", – подытожил эксперт.Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с РоссиейВ 2024 году американский журналист Такер Карлсон, представитель "команды Трампа", заявил, что срыв экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением.Президент России Владимир Путин неоднократно ранее заявлял, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года.Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с РоссиейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжиВ Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с РоссиейБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ

https://crimea.ria.ru/20260209/referendum-na-ukraine-o-chem-govoryat-utechki-o-dogovorennostyakh-s-ssha-1153070058.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, россия, украина