Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Местами гололедица. Об этом сообщает республиканский...
2026-02-10
2026-02-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0…-2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -8 до -2, днем от -2 до +3 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник без осадков и до +3

00:01 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, на ЮБК -2…-4, днем 0…-5 градусов, на южном побережье +1…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0…-2 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -8 до -2, днем от -2 до +3 градусов.
