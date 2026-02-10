Погода в Крыму во вторник

https://crimea.ria.ru/20260210/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153042896.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0…-2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -8 до -2, днем от -2 до +3 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Местами гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, на ЮБК -2…-4, днем 0…-5 градусов, на южном побережье +1…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0…-2 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -8 до -2, днем от -2 до +3 градусов.
