Рейтинг@Mail.ru
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/ot-parkov-do-startapov--kak-v-krymu-rabotaet-initsiativnoe-byudzhetirovanie-1153090224.html
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование - РИА Новости Крым, 10.02.2026
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T13:28
2026-02-10T13:28
бюджет
бюджет крыма
крым
новости крыма
финансирование
дмитрий шеряко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149050595_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_0b50c02897bde9491f61c1bef92cd6b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.По его словам, программа инициативного бюджетирования стартовала в 2021 году по поручению руководства республики с учетом опыта других регионов. Она предусматривает реализацию проектов, предложенных жителями сельских поселений. Речь идет о благоустройстве скверов, общественных территорий, детский и спортивных площадок.Изначально на один проект предусматривался 1 млн рублей из республиканского бюджета, затем сумма была увеличена до 1,5 млн, а в 2026 году лимиты составят 1,8 млн.И уточнил, что общий объем средств составил 217 млн рублей. Важным моментом является схема финансирования: не более 92% стоимости проекта оплачивает республиканский бюджет, 5% – софинансирование из местного бюджета и 3% – инициативные платежи граждан.В качестве примера замминистра привел Народный парк возрождения в Краснофлотском сельском поселении Советского района. В течение пяти лет жители подавали проекты и благоустраивали ранее заброшенную территорию. За это время в парк вложено более 7,5 млн рублей. По итогам 2024 года он занял первое место в России.В бюджете республики на трехлетний период предусмотрено более 550 млн рублей на инициативное бюджетирование. В 2026 году – 177 млн с последующей индексацией.Кроме того, с 2023 года в Крыму реализуется школьное инициативное бюджетирование. На один проект для учреждения предусмотрено 350 тысяч рублей при небольшом софинансировании со стороны района. В 2025-м участие приняли 290 школ, победителями стали 236. На направление выделено 88 млн рублей.По его словам, за три года в школах реализовано больше 1000 проектов. Среди направлений – создание зон отдыха, радиокружков, обновление библиотек, актовых залов, столовых и музеев.В 2025-м также было запущено студенческое инициативное бюджетирование. На один проект предусмотрено 500 тысяч. По итогам прошлого года профинансировано 44 проекта на сумму 20 млн. Участвовать могут республиканские вузы, колледжи и их филиалы. Проекты реализуются в сферах физической культуры и спорта, культуры, туризма, технологических стартапов и создания студенческих пространств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетированияГлавам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестицийКрым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149050595_61:0:1220:869_1920x0_80_0_0_3d0e4c4f074eab325b493248627aea7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бюджет, бюджет крыма, крым, новости крыма, финансирование, дмитрий шеряко
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование

Более 550 млн рублей потратят на инициативное бюджетирование в Крыму за три года

13:28 10.02.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВалик в краске
Валик в краске
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.
По его словам, программа инициативного бюджетирования стартовала в 2021 году по поручению руководства республики с учетом опыта других регионов. Она предусматривает реализацию проектов, предложенных жителями сельских поселений. Речь идет о благоустройстве скверов, общественных территорий, детский и спортивных площадок.
Изначально на один проект предусматривался 1 млн рублей из республиканского бюджета, затем сумма была увеличена до 1,5 млн, а в 2026 году лимиты составят 1,8 млн.
"У нас 268 муниципальных образований могут принимать участие. Если смотреть итоги прошлого года, то 140 сельских поселений подали заявки. 125 проектов были реализованы за счет средств республиканского бюджета", – рассказал Шеряко.
И уточнил, что общий объем средств составил 217 млн рублей. Важным моментом является схема финансирования: не более 92% стоимости проекта оплачивает республиканский бюджет, 5% – софинансирование из местного бюджета и 3% – инициативные платежи граждан.
В качестве примера замминистра привел Народный парк возрождения в Краснофлотском сельском поселении Советского района. В течение пяти лет жители подавали проекты и благоустраивали ранее заброшенную территорию. За это время в парк вложено более 7,5 млн рублей. По итогам 2024 года он занял первое место в России.
В бюджете республики на трехлетний период предусмотрено более 550 млн рублей на инициативное бюджетирование. В 2026 году – 177 млн с последующей индексацией.
Кроме того, с 2023 года в Крыму реализуется школьное инициативное бюджетирование. На один проект для учреждения предусмотрено 350 тысяч рублей при небольшом софинансировании со стороны района. В 2025-м участие приняли 290 школ, победителями стали 236. На направление выделено 88 млн рублей.
"Важно, что это первые шаги во взрослую жизнь. С одной стороны, это финансовая грамотность, с другой, – это первые навыки в проектной работе. Дети сами делают проект, сами делают смету, запрашивают коммерческие предложения. Кроме того, свой проект еще надо защитить, так что приобретаются и навыки публичных выступлений", – пояснил Шеряко.
По его словам, за три года в школах реализовано больше 1000 проектов. Среди направлений – создание зон отдыха, радиокружков, обновление библиотек, актовых залов, столовых и музеев.
В 2025-м также было запущено студенческое инициативное бюджетирование. На один проект предусмотрено 500 тысяч. По итогам прошлого года профинансировано 44 проекта на сумму 20 млн. Участвовать могут республиканские вузы, колледжи и их филиалы. Проекты реализуются в сферах физической культуры и спорта, культуры, туризма, технологических стартапов и создания студенческих пространств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
Главам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестиций
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
 
БюджетБюджет КрымаКрымНовости КрымаФинансированиеДмитрий Шеряко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
13:39Как Су-57 расширят спектр применения нового вооружения в зоне СВО
13:28От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
13:14На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
13:08В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы
12:58В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
12:46ВТБ профинансировал жилищный проект в Мариуполе
12:38Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
12:29Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
12:19Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
12:00Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
11:53Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
11:42Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
11:25В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
11:09Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Лента новостейМолния