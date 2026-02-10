https://crimea.ria.ru/20260210/ot-parkov-do-startapov--kak-v-krymu-rabotaet-initsiativnoe-byudzhetirovanie-1153090224.html
От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.
По его словам, программа инициативного бюджетирования стартовала в 2021 году по поручению руководства республики с учетом опыта других регионов. Она предусматривает реализацию проектов, предложенных жителями сельских поселений. Речь идет о благоустройстве скверов, общественных территорий, детский и спортивных площадок.
Изначально на один проект предусматривался 1 млн рублей из республиканского бюджета, затем сумма была увеличена до 1,5 млн, а в 2026 году лимиты составят 1,8 млн.
"У нас 268 муниципальных образований могут принимать участие. Если смотреть итоги прошлого года, то 140 сельских поселений подали заявки. 125 проектов были реализованы за счет средств республиканского бюджета", – рассказал Шеряко.
И уточнил, что общий объем средств составил 217 млн рублей. Важным моментом является схема финансирования: не более 92% стоимости проекта оплачивает республиканский бюджет, 5% – софинансирование из местного бюджета и 3% – инициативные платежи граждан.
В качестве примера замминистра привел Народный парк возрождения в Краснофлотском сельском поселении Советского района. В течение пяти лет жители подавали проекты и благоустраивали ранее заброшенную территорию. За это время в парк вложено более 7,5 млн рублей. По итогам 2024 года он занял первое место в России.
В бюджете республики на трехлетний период предусмотрено более 550 млн рублей на инициативное бюджетирование. В 2026 году – 177 млн с последующей индексацией.
Кроме того, с 2023 года в Крыму реализуется школьное инициативное бюджетирование. На один проект для учреждения предусмотрено 350 тысяч рублей при небольшом софинансировании со стороны района. В 2025-м участие приняли 290 школ, победителями стали 236. На направление выделено 88 млн рублей.
"Важно, что это первые шаги во взрослую жизнь. С одной стороны, это финансовая грамотность, с другой, – это первые навыки в проектной работе. Дети сами делают проект, сами делают смету, запрашивают коммерческие предложения. Кроме того, свой проект еще надо защитить, так что приобретаются и навыки публичных выступлений", – пояснил Шеряко.
По его словам, за три года в школах реализовано больше 1000 проектов. Среди направлений – создание зон отдыха, радиокружков, обновление библиотек, актовых залов, столовых и музеев.
В 2025-м также было запущено студенческое инициативное бюджетирование. На один проект предусмотрено 500 тысяч. По итогам прошлого года профинансировано 44 проекта на сумму 20 млн. Участвовать могут республиканские вузы, колледжи и их филиалы. Проекты реализуются в сферах физической культуры и спорта, культуры, туризма, технологических стартапов и создания студенческих пространств.
