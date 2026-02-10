https://crimea.ria.ru/20260210/ot-parkov-do-startapov--kak-v-krymu-rabotaet-initsiativnoe-byudzhetirovanie-1153090224.html

От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование

От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование - РИА Новости Крым, 10.02.2026

От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T13:28

2026-02-10T13:28

2026-02-10T13:28

бюджет

бюджет крыма

крым

новости крыма

финансирование

дмитрий шеряко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149050595_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_0b50c02897bde9491f61c1bef92cd6b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Инициативное бюджетирование в Крыму реализуется более пяти лет и охватывает как муниципальные образования, так и школы и вузы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко.По его словам, программа инициативного бюджетирования стартовала в 2021 году по поручению руководства республики с учетом опыта других регионов. Она предусматривает реализацию проектов, предложенных жителями сельских поселений. Речь идет о благоустройстве скверов, общественных территорий, детский и спортивных площадок.Изначально на один проект предусматривался 1 млн рублей из республиканского бюджета, затем сумма была увеличена до 1,5 млн, а в 2026 году лимиты составят 1,8 млн.И уточнил, что общий объем средств составил 217 млн рублей. Важным моментом является схема финансирования: не более 92% стоимости проекта оплачивает республиканский бюджет, 5% – софинансирование из местного бюджета и 3% – инициативные платежи граждан.В качестве примера замминистра привел Народный парк возрождения в Краснофлотском сельском поселении Советского района. В течение пяти лет жители подавали проекты и благоустраивали ранее заброшенную территорию. За это время в парк вложено более 7,5 млн рублей. По итогам 2024 года он занял первое место в России.В бюджете республики на трехлетний период предусмотрено более 550 млн рублей на инициативное бюджетирование. В 2026 году – 177 млн с последующей индексацией.Кроме того, с 2023 года в Крыму реализуется школьное инициативное бюджетирование. На один проект для учреждения предусмотрено 350 тысяч рублей при небольшом софинансировании со стороны района. В 2025-м участие приняли 290 школ, победителями стали 236. На направление выделено 88 млн рублей.По его словам, за три года в школах реализовано больше 1000 проектов. Среди направлений – создание зон отдыха, радиокружков, обновление библиотек, актовых залов, столовых и музеев.В 2025-м также было запущено студенческое инициативное бюджетирование. На один проект предусмотрено 500 тысяч. По итогам прошлого года профинансировано 44 проекта на сумму 20 млн. Участвовать могут республиканские вузы, колледжи и их филиалы. Проекты реализуются в сферах физической культуры и спорта, культуры, туризма, технологических стартапов и создания студенческих пространств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетированияГлавам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестицийКрым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, бюджет крыма, крым, новости крыма, финансирование, дмитрий шеряко