Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
В Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Об этом сказано на официальном сайте министерства. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Об этом сказано на официальном сайте министерства.Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Согласно проекту, профильное обучение сохраняется по шести основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.Однако школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного – открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики, уточнили в министерстве.Также, добавили в специалисты, пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии. Главная задача – сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам."Мы активно развиваем российскую систему образования, сохраняем лучшее советское наследие и вместе с тем учитываем современные вызовы и интересы подрастающего поколения", – сказано в сообщении министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Он отметил, что школьники не только получают качественные знания, особое значение придается воспитательной работе – формированию традиционных ценностей: уважения к старшим, ответственности и трудолюбия.Введение нового стандарта запланировано с 1 сентября 2027 года.Накануне сообщалось, что в России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов.
Новости
образование в россии, минпросвещения рф, новости, школа, россия
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России

В РФ старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне

11:53 10.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Экспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Об этом сказано на официальном сайте министерства.
Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.
"Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном", – сказано в сообщении.
Согласно проекту, профильное обучение сохраняется по шести основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.
Однако школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного – открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики, уточнили в министерстве.
Также, добавили в специалисты, пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии. Главная задача – сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам.
"Мы активно развиваем российскую систему образования, сохраняем лучшее советское наследие и вместе с тем учитываем современные вызовы и интересы подрастающего поколения", – сказано в сообщении министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Он отметил, что школьники не только получают качественные знания, особое значение придается воспитательной работе – формированию традиционных ценностей: уважения к старшим, ответственности и трудолюбия.
Введение нового стандарта запланировано с 1 сентября 2027 года.
Накануне сообщалось, что в России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов.
Образование в РоссииМинпросвещения РФНовостиШколаРоссия
 
