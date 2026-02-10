https://crimea.ria.ru/20260210/novyy-obrazovatelnyy-standart-dlya-starshikh-klassov-vvedut-v-rossii-1153085895.html

Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России

Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России

В Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Об этом сказано на официальном сайте министерства. РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T11:53

2026-02-10T11:53

2026-02-10T11:53

образование в россии

минпросвещения рф

новости

школа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122921792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0272aec59668134d8c8c70e7d3d4d2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Минпросвещения РФ одобрили федеральный проект нового образовательного стандарта для старшеклассников. Об этом сказано на официальном сайте министерства.Основные изменения касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания по ряду предметов, материально-технического обеспечения и профильного обучения.Согласно проекту, профильное обучение сохраняется по шести основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.Однако школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного – открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики, уточнили в министерстве.Также, добавили в специалисты, пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии. Главная задача – сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам."Мы активно развиваем российскую систему образования, сохраняем лучшее советское наследие и вместе с тем учитываем современные вызовы и интересы подрастающего поколения", – сказано в сообщении министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Он отметил, что школьники не только получают качественные знания, особое значение придается воспитательной работе – формированию традиционных ценностей: уважения к старшим, ответственности и трудолюбия.Введение нового стандарта запланировано с 1 сентября 2027 года.Накануне сообщалось, что в России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученыхОт великих научных открытий зависит будущее России – ПутинЗачетку и студенческий переведут в электронный формат

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, минпросвещения рф, новости, школа, россия