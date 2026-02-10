Рейтинг@Mail.ru
Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Согласно документу, для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.Также в первом чтении одобрено ограничение количества банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин – не более 20 на одного человека.Кроме того, предполагается ввести обязательную маркировку международных звонков, а также дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий.В первом чтении депутаты приняли и законопроект, устанавливающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.Во втором и третьем чтениях был принят закон, который направлен на совершенствование деятельности платежных агентов, в первую очередь с целью исключения нарушений, связанных с выводом похищенных денежных средств.
россия, новости, государственная дума рф, мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность
Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума

Законопроект о лимите банковских карт на человека принят в первом чтении Госдумой

16:21 10.02.2026
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Согласно документу, для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.
Также в первом чтении одобрено ограничение количества банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин – не более 20 на одного человека.
Кроме того, предполагается ввести обязательную маркировку международных звонков, а также дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий.
В первом чтении депутаты приняли и законопроект, устанавливающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.
Во втором и третьем чтениях был принят закон, который направлен на совершенствование деятельности платежных агентов, в первую очередь с целью исключения нарушений, связанных с выводом похищенных денежных средств.
