Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума

Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

2026-02-10

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Согласно документу, для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.Также в первом чтении одобрено ограничение количества банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин – не более 20 на одного человека.Кроме того, предполагается ввести обязательную маркировку международных звонков, а также дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий.В первом чтении депутаты приняли и законопроект, устанавливающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.Во втором и третьем чтениях был принят закон, который направлен на совершенствование деятельности платежных агентов, в первую очередь с целью исключения нарушений, связанных с выводом похищенных денежных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схемуКак не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораСпокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку

