Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
За минувшие сутки ВС РФ еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, а также улучшили...
2026-02-10T14:09
2026-02-10T14:09
2026-02-10T14:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, а также улучшили тактическое положение на отдельных участках фронта. Потери противника превысили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих.Военные группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 человек."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю: противник поражен в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ – 145 человек.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - 295 человек.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих.Войска "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе села Запасное Запорожской области. Уничтожено свыше 35 солдат ВСУ.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, HIMARS, "Нептун" и 72 БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Также сообщалось о контроле над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВОВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФАнтидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев – Херсон
Новости
ru-RU
Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
Армия Россия в зоне СВО продвинулась вперед и улучшила тактическое положение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, а также улучшили тактическое положение на отдельных участках фронта. Потери противника превысили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих.
Военные группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 человек.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю: противник поражен в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ – 145 человек.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - 295 человек.
Военные группировки "Восток"
продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили
населенный пункт Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих.
Войска "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе села Запасное Запорожской области. Уничтожено свыше 35 солдат ВСУ.
Вместе с тем поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, HIMARS, "Нептун" и 72 БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что армия России установила контроль
над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Также сообщалось
о контроле над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области.
