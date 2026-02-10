https://crimea.ria.ru/20260210/novosti-svo-operativnaya-situatsiya-na-linii-fronta-1153091696.html

Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта

Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта

2026-02-10T14:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ еще продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, а также улучшили тактическое положение на отдельных участках фронта. Потери противника превысили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих.Военные группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 человек."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю: противник поражен в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ – 145 человек.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - 295 человек.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих.Войска "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе села Запасное Запорожской области. Уничтожено свыше 35 солдат ВСУ.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, HIMARS, "Нептун" и 72 БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области. Также сообщалось о контроле над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВОВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФАнтидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев – Херсон

